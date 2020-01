Bombeiros removem poste derrubado que ameaçava pedestres e posto de combustível

Um poste de distribuição de energia elétrica foi derrubado por um caminhão na manhã deste sábado (11), obrigando os bombeiros a isolaream a área e a remover o equipamento, uma vez que ameaçava eletrocutar pedestres e poderia até afetar um poste de abastecimento que fica ao lado da estrutura. A ação ocorreu em Ituiutaba, na Região do Alto Paranaíba.Militares do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foram acionados logo após o caminhão derrubar o poste energizado na avenida Governador José Magalhães Pinto, no bairro Gardênia. De acordo com testemunhas, um caminhão realizava manobras no posto de combustível quando colidiu com o poste, que acabou tombando.Os Bombeiros chegaram ao local e se depararam com o poste já caído na via. Estava com as fiações quebradas e estendidas ao solo, obstruindo uma das faixas da avenida. Os militares realizaram o isolamento do local, evitando o risco de eletrocussão de pedestres e prevenindo contra um possível acidente de trânsito. Foi realizado o contato com a CEMIG para que pudesse ser feita a manutenção da rede elétrica atingida.