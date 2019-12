Bombeiros combatem incêndio em casa noturna de BH

O Corpo de Bombeiros trabalha, na noite desta segunda-feira (23), para conter um incêndio na casa noturna The Mexican, localizada na Avenida Silviano Brandão, no Bairro Horto, Leste de Belo Horizonte. Uma viatura e um caminhão da corporação se deslocaram ao local. Ninguém ficou ferido.

De acordo com os militares, não houve identificação do foco da ocorrência, mas no momento há apenasno local. Por isso, a corporação deixoupara a dissipação da fumaça.