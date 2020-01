Carro cai de ribanceira e oito pessoas ficam feridas em Minas

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Ao menos oito pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido na Rua Lubomir Abadjieff, no Bairro Distrito Industrial Simão da Cunha, em Santa Luzia, na tarde deste domingo (12). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o veículo que levava a família despencou de uma ribanceira de aproximadamente 30 metros.





Segundo os bombeiros, três viaturas da corporação estão no local. As vítimado veículo, mas apresentamAlguns têm sangramento na cabeça.





Quatro vítimas já haviam subido a ribanceira quando a corporação chegou ao local. Outras quatro ainda estão na parte mais baixa. Duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no lugar, mas, segundo os bombeiros, ninguém apresenta ferimentos de alta gravidade.





A corporação ainda não sabe dizer as causas da ocorrência nem informar o modelo do veículo. Os envolvidos no acidente voltavam de um clube localizado na região.

As vítimas conduzidas para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) São Benedito, em Santa Luzia, conforme os bombeiros.