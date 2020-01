Gambá acuado por cães é salvo por bombeiros em Ituiutaba

Militar capturou o gambá e o salvou de um ataque de cães (foto: CBMMG)

Um gambá que estava sendo acuado por cães foi salvo por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais na noite deste sábado (11), em Ituiutaba, na Região do Alto Paranaíba. De acordo com informações da corporação, um morador do Bairro Distrito Industrial escutou os latidos dos animais e ao perceber que o gambá estava sendo cercado pelos animais acionou otelefone 193.O animal estava na Rua Amid Andraus e os militares do 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foram então acionados para intervir. Foi necessário capturar o animal silvestre para evitar que fosse ferido pelo cães.Os militares chegaram ao local e se utilizaram de técnicas específicas e equipamentos adequados para a captura segura do animal. O Corpo de Bombeiros orienta a população para que faça o contato via 193 sempre que se depararem com animais silvestres, para que seja realizada a captura segura e para sua devolução ao meio ambiente.