Ingestão de um grama de dietilenoglicol por quilo pode ser letal

O dietilenoglicol é um composto orgânico que causa intoxicação se ingerido. De acordo com a quantidade, a ingestão pode levar à morte, conforme alertam os professores de química da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Bruno Gonçalves Botelho e Cláudio Luís Donnici.





O análogo mais simples o etilenoglicol é comumente usado como anticongelante, e o derivado mais complexo o dietilenoglicol pode estar presente como subproduto na produção do etilenoglicol. A dose tóxica mínima é estimada do dietilenoglico de 0,14 miligrama por quilo de peso corporal e a dose letal está entre 1 e 1,63 grama por quilo de peso corporal.





A ingestão de grandes quantidades tanto de dietilenoglicol pode ser fatal. De acordo com o professor Claudio Donnici, a dose letal são 786 miligramas de etilenoglicol por quilo e de 1,0 a 1,63 mg/Kg de dietilenoglicol para humanos. "Isso significa que uma pessoa de 80 quilos tem que ingerir 80 gramas para ser fatal. A quantidade é muito alta", argumenta. Mas, temos que lembrar que o dietilenoglicol é metabolizado no fígado gerando outros compostos como 2-hidroxietoxi-acetaldeido e ácido 2-hidróxi-acético", afirma.





Em 1985 em Viena, na Áustria, foi reportado um caso de vinho contaminado com altas doses de dietilenoglicol e que levou o governo austríaco na época a retirar milhões de garrafa de vinho do comércio. Esse caso foi bem divulgado nos Estados Unidos pelo jornal The New York Times.