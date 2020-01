Substância encontrada em cerveja mineira já causou centenas de mortes pelo mundo

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D. A. Press) A substância dietilenoglicol, encontrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em lotes da cerveja Belorizontina e que pode ter dado início a uma doença misteriosa no estado, já provocou desastres pelo mundo. Em 2009, por exemplo, autoridaes de Bangladesh encontraram vestígios do produto químico tóxico em um xarope de paracetamol que teria matado 24 crianças.

À época, as crianças, que tinham entre 11 meses e três anos, morreram devido a problemas renais depois de terem consumido uma marca de xarope de paracetamol.

O veneno causou a morte de pelo menos 84 crianças entre dois meses e sete anos. O governo nigeriano localizou o dietileno glicol em um revendedor de produtos químicos não licenciado, que o vendeu a um fabricante farmacêutico local.

Em 1990, outro caso na Nigéria abalou o país. Naquele ano, 47 crianças foram internadas no hospital universitário Jos University, com anúria, febre e vômito. As crianças mais tarde desenvolveram insuficiência renal e morreram.

Todas as crianças receberam xarope de acetaminofeno para tratar infecções respiratórias superiores relacionadas à malária. Depois que os médicos identificaram um xarope suspeito de paracetamol, as amostras foram enviadas para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) nos EUA. Esse incidente encorajou o governo nigeriano a desenvolver diretrizes de controle de qualidade farmacêutica.

A substância também já provocou mortes na Argentina, Espanha e Índia.