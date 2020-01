Cervejaria Backer vai tirar de circulação lotes citados pela polícia

(foto: Marcos Vieira/EM/D.A press) A cervejaria Backer informou, na noite desta quinta-feira (9), que vai retirar de circulção o lote de cervejas L1 1348 e L2 1348, da marca Belorizontina, onde a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou a substância dietilenoglicol, que pode ter provocado doença misteriosa em BH.

Leia o comunicado oficial da cervejaria:

Após entrevista coletiva nesta tarde, a Polícia Civil divulgou laudo informando que a substância dietilenoglicol foi identificada em duas amostras recolhidas da cerveja Belorizontina na casa de clientes, que vieram a desenvolver os sintomas. Vale ressaltar que essa substância não faz parte do processo de produção da cerveja Belorizontina, fabricada pela Cervejaria Backer.

Por precaução, os lotes em questão - L1 1348 e L2 1348 - citados pela Polícia Civil, e recolhidos na residência dos consumidores citados, serão retirados imediatamente de circulação, caso ainda haja algum remanescente no mercado. A Cervejaria Backer continua à disposição das autoridades para contribuir com a investigação e tem total interesse que as causas sejam apuradas, até a conclusão dos laudos e investigação.