Casal de PMs torturado e baleado em Igarapé apresenta melhora

Melhorou o quadro de saúde do casal de policiais militares torturados e baleados em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles estão internados no Hospital João XXIII desde segunda-feira, quando o crime foi descoberto.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o coronel reformado Alex de Melo, de 50 anos, já faz caminhadas com ajuda e supervisão de fisioterapeuta. Ele foi atingido por um tiro na cabeça. Conforme a polícia, ele está consciente do que aconteceu e das etapas do tratamento. Ainda tem dificuldades na fala. “Ainda nesta quinta-feira (09) passará por uma tomografia para certificar que não existe de fato nenhuma sequela neurológica ou algum risco nesta área específica. Por enquanto, a segunda cirurgia ainda não é possível por conta dos edemas/inchaços decorrentes do trauma”, informou a corporação.

Se não houver, é grande a possibilidade de transferência do coronel para o Hospital da Polícia Militar (HPM), onde a nova cirurgia seria realizada. As equipes técnicas dos dois hospitais mantém contato para tomar a melhor decisão.

Entenda o caso





Em entrevista coletiva no início da semana, o coronel Olímpio Garcia, comandante do Policiamento Especializado, disse que a principal tese da corporação é que os criminosos agiram com ódio ao saber que as vítimas eram militares.





“Um dos que foi preso confessou isso. Eles começaram a agredir por se tratar de policiais militares. No estado de Minas Gerais, a nossa resposta é proporcional a qualquer agressão contra qualquer integrante do estado, qualquer policial militar”, afirmou.





Segundo o coronel Eduardo Felisberto Alves, o fato começou por volta das 22h30 desse domingo (5). Os cinco acusados deixaram a cena do crime por volta de meia-noite e fugiram no veículo da cabo Raiana. O carro foi abandonado e incendiado nas proximidades minutos depois do crime.





Eles, depois, fugiram num Fiat Palio. A polícia levantou informações acerca do veículo para rastrear onde os suspeitos estariam.





Logo que o dia raiou, uma operação foi montada pelas autoridades para buscar os suspeitos. O trabalho começou a surtir efeito quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) avisou a PM que câmeras flagraram o Palio passando pelo posto da PRF em Betim, ainda na Grande BH.





Por meio dessa informação inicial, o Ministério Público, a partir do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime (Gaeco), conseguiu identificar um dos suspeitos. Ele foi encontrado em Ibirité, separado dos demais, e confessou a participação no crime. Esse, contudo, não reagiu à abordagem dos militares e foi detido. Depois, contou onde estavam os outros envolvidos.





Ao chegar no endereço dado pelo detido, a polícia afirma ter sido recebida a tiros. Tratava-se de uma casa afastada, em um local bastante ermo. Lá, o confronto dos bandidos com a PM terminou com a morte de três criminosos e prisão de dois. Segundo a PM, os mortos são Edson José da Silva Júnior, de 22 anos, Luiz Gustavo Reiner dos Santos Figueiredo,19 anos, e Taysson Gustavo Gomes da Silva, de 18.

A cabo Raiana Figueiredo, de 34 anos, esposa do coronel, deu entrada no hospital em situação mais grave. Ela levou tiros na cabeça, nas costas, e teve fratura exposta em uma das pernas. A policial precisou passar por cirurgia. Segundo a PM, ela ainda está em evolução, mas já está consciente e estabilizada. “A pressão está normalizada e sem medicação para este controle”, informou a corporação.Nessa terça, a polícia prendeu ono caso. Ele não foi identificado, mas a corporação o prendeu no Bairro Cachoeirinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O acusado estava com um segundo carro roubado do casal em Igarapé, na Grande BH, onde aconteceu o crime.As investigações seguem com a Polícia Civil. A corporação trabalha com a possibilidade da quadrilha ser formada por sete ou oito membros. Com isso, pelo menos mais um ainda é procurado pelas autoridades. Diego Mateus de Oliveira Santana, de 23 anos, e Wendel Oliveira Silva Rodrigues, de 22, já foram detidos. Eles prestaram depoimento na terça.