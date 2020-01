Executivo de Nova Lima é um dos pacientes com doença misteriosa investigada em MG

Médicos que atenderam o paciente de Nova Lima fizeram diagnóstico inicial de intoxicação por etanol, que em geral é ligada ao consumo de bebidas alcoólicas processadas incorretamente (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 29/12/2017)



Executivo de grande empresa é um dos pacientes internados com sintomas de doença misteriosa relacionada ao Buritis e que provocou a morte de um homem que havia estado no bairro, na Região Oeste de Belo Horizonte. O paciente mora em Nova Lima, e está hospitalizado desde 2 de janeiro, em estado grave, e teve que ser entubado na noite dessa quarta-feira, de acordo com uma fonte ouvida pela reportagem. de grandeé um dos pacientes internados com sintomas de doença misteriosa relacionada aoe que provocou a morte de um homem que havia estado no bairro, na Região Oeste de. O paciente mora em, e está hospitalizado desde 2 de janeiro, em estado grave, e teve que ser entubado na noite dessa quarta-feira, de acordo com uma fonte ouvida pela reportagem.









Os sintomas começaram com um desconforto estomacal. Em casa, em Nova Lima, ele começou a perder a visão. Ao dar entrada no hospital, no dia 2, o homem apresentou insuficiência renal, sendo submetido a hemodiálise.





intoxicação por metanol, que em geral é ligada ao consumo de bebidas alcoólicas - comumente cachaça - processadas incorretamente. O metanol é um dos agentes investigados pela saúde pública de Minas Gerais como possível causador do quadro clínico dos pacientes,



Ainda de acordo com o informante, médicos que atenderam o paciente fizeram diagnóstico inicial de, que em geral é ligada ao consumo de bebidas alcoólicas - comumente cachaça - processadas incorretamente. O metanol é um dos agentes investigados pela saúde pública de Minas Gerais como possível causador do quadro clínico dos pacientes, como informou ao Estado de Minas nessa terça-feira (7) o subsecretário de Vigilância em Saúde de Minas Gerais, Dario Brock Ramalho . A apuração, entretanto, ainda é inconclusiva e envolve outras possíveis intoxicações exógenas e agentes infecciosos.





A fonte não soube informar se o executivo internado consumiu alimentos ou bebidas comprados no bairro, por onde passa diariamente a caminho do trabalho. Mas disse que ele tomou cerveja no último sábado do ano.





Nove casos de pacientes com quadros clínicos semelhantes, que incluem insuficiência renal sintomas neurológicos, foram notificados à Secretaria de Estado de Saúde, dois deles nessa quarta-feira. Um dos pacientes Paschoal Demartini Filho, de 55 anos morreu, e seu corpo passa por exames de necrópsia no Instituto Médico-Legal de Belo Horizonte, onde chegou na noite dessa quarta-feira. Um caso foi descartado por não se enquadrar nos aspectos epidemiológicos em estudo. Os outros oito continuam em investigação.