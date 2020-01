Corpo de homem que morreu por doença misteriosa chega a BH

Carro fúnebre chegou ao IML por volta de 20h30 (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Paschoal Demartini Filho, de 55 anos, que morreu na noite dessa terça-feira em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, chegou a Belo Horizonte na noite desta quarta-feira, por volta das 20h30.



Saúde recebe mais duas notificações de doença misteriosa; pacientes moram no Buritis 06:00 - 08/01/2020 Força-tarefa faz cerco ao Buritis para desvendar doença misteriosa que matou paciente e afeta outros seis Ubá, também na Zona da Mata, Paschoal estava internado em Juiz de Fora com quadro de insuficiência renal e problemas neurológicos. Camila Demartini, filha de Paschoal, confirmou que o pai passou o Natal em sua casa, no Bairro Buritis, também na Região Oeste da capital. Pouco depois de retornar à cidade, ele começou a apresentar os sintomas da doença.



A Polícia Civil não estabeleceu uma previsão de conclusão do laudo da necrópsia. Contudo, um médico-legista da Universidade de São Paulo (USP) vem à capital mineira para ajudar no processo. Ele é especialista em necrópsias em situações epidemiológicas.



O marido de Camila, Luiz Felippe Teles Ribeiro, de 37, que também passou o Natal com a família, apresentou os mesmos sintomas que Paschoal e teve de ser internado em BH. Segundo os familiares, o quadro de saúde dele é grave, mas estável.



Por meio de nota, a Polícia Civil confirma que amostras da bebida foram levadas para o Instituto de Criminalística, mas ainda estão sendo analisadas.





“As investigações estão em andamento, com a realização de entrevistas, comunicação com outras instituições públicas, entre outras providências pertinentes, primando por procedimentos científicos que permitam analisar se existe nexo entre os eventos e/ou vítimas”, informou.