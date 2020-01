Motorista de aplicativo é assaltado e agredido no Bairro Padre Eustáquio

Criminosos embarcaram no carro na Praça São Vicente, no Bairro Padre Eustáquio (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







Um motorista de 40 anos viveu momentos de pânico nas mãos de criminosos na madrugada desta quarta-feira no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Assaltantes se passaram por passageiros para render a vítima, que foi agredida e roubada. O carro dele foi recuperado, mas os criminosos ainda não foram localizados.









Segundo a vítima, o passageiro que estava no banco do carona colocou uma faca no pescoço dele enquanto o que estava sentado atrás dele o atingiu com uma coronhada na cabeça. A arma era semelhante a uma pistola. Eles revistaram o motorista, tomando dele o celular, documentos e outros pertences pessoais.





Em seguida, um dos criminosos tomou a direção do veículo, um Renault Sandero, o deixaram na rua e retornaram em direção à Praça São Vicente. A PM foi acionada. Por meio de uma câmera de segurança da região, os policiais viram que antes de embarcar, os criminosos foram vistos descendo a marginal da via.





Os militares também mostraram fotos de suspeitos à vítima, que reconheceu características de um dos criminosos em uma das fotos. Enquanto o boletim de ocorrência era elaborado, o veículo da vítima foi localizado no Bairro Padre Eustáquio, na mesma região. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Furtos e Roubos.