Aquecimento para o carnaval: blocos fazem ensaios abertos e dão a largada para a folia

(foto: Leandro Couri/EM/D.A PRESS) carnaval 2020 em Belo Horizonte e os foliões já podem começar o aquecimento para o evento. É que nesta semana blocos fazem ensaios abertos ao público gratuitamente e quem está na expectativa, se preparando para a festa, já vai poder começar a curtir a folia. Faltam 45 dias para o2020 em Belo Horizonte e osjá podem começar o aquecimento para o evento. É que nesta semana blocos fazem ensaios abertos ao públicoe quem está na expectativa, se preparando para a festa, já vai poder começar aa folia.





SAIBA MAIS

homenagear o Mercado Central, que fez 90 anos. Nesta terça-feira (7), o ensaio do Unidos do Samba do Queixinho começa 19h30 e segue até às 22h na nova sede do bloco, que fica na Avenida do Contorno,1328, no Bairro Floresta, Região Leste da capital. Neste ano, o bloco iráo Mercado Central, que fez 90 anos.





Já no sábado (11), os blocos Daquele Jeito, A Roda, Ziguiriguidum, Tiete da Vevete e a Escola de Samba Acadêmicos de Venda Nova se encontram na Avenida Antônio Abraão Caram, 840, na Região da Pampulha. A festa é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de 1kg de alimento não-perecível.



No domingo (12), o bloco Xô Preconceito, Meu Nome é Felicidade, que estreia neste ano no carnaval de BH e homenageia a rua dos Guaicurus, fará seu primeiro ensaio no bar Back to Back AfroPub a partir 15h30.



Com o enredo "BH virou o Egito", também neste domingo, o Faraó ensaia de 19h30 às 22h, na Fábrica que fica na avenida Tereza Cristina, 295, no Bairro Prado, Região Oeste de Belo Horizonte.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira