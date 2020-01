Belo Horizonte continua em alerta para chuvas fortes no fim de semana

O clima deve continuar instável em Belo Horizonte e boa parte de Minas Gerais neste primeiro fim de semana de 2020. A Defesa Civil da capital e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgaram alertas para pancadas de chuva e risco de alagamentos no estado.

Em, o alerta é válido até a manhã de sábado. Conforme a Defesa Civil, há possibilidade de chuva com raios e rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora de hoje para amanhã. De acordo com o meteorologista Cléber Souza, do Inmet em Minas, a temperatura na capital no fim de semana varia entre 17°C e 25°C. O tempo é predominantemente nublado, com o sol aparecendo apenas em alguns períodos do dia.