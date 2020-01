Chuva forte liga o sinal de alerta em BH e região

que começou a atingirno início da noite desta quarta-feira (1º) ligou o sinal de alerta para quem passa pelas ruas das cidades. A Defesa Civil chamou a atenção para ana Regional Pampulha, na Regional Barreiro, com chance de transbordamento nos córregos do Jatobá, Olaria, do Túnel, Mineirão, e problemas nas avenidas das Camélias e Jardins. A orientação é para evitar as vias no entorno deste córregos. Também há riscos de transbordamento do Ribeirão Arrudas, dos córregos Ressaca, dos Coqueiros e Jatobá, assim como chance de alagamento na Avenida Tereza Cristina. Possíveis transtornos requerem cuidados ainda em Venda Nova, nas regiões dos córregos Vilarinho, Brejo do Quaresma, Bezerra e Lagoinha, Borges, Lareira, Gameleira, nas avenidas Camões, Madrid e Melo Franco. Mas, até o fechamento dessa matéria, ainda não haviam sido registradas ocorrências graves relacionadas à chuva na capital e arredores.