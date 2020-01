Chuva forte provoca alagamentos em vias e transtornos em BH; veja imagens

Avenida Vilarinho ficou alagada com o temporal (foto: Redes Sociais/ Reprodução) estragos e transtornos.



A Defesa Civil municipal acionou o protocolo de fechamento de duas vias importantes, a Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, e Avenida Tereza Cristina, Região Oeste. O temporal que atingiu Belo Horizonte na noite dessa quarta-feira (01) e a madrugada desta quinta-feira causouA Defesa Civil municipal acionou o protocolo dede duas vias importantes, a Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, e Avenida Tereza Cristina, Região Oeste.









A plataforma do metrô do Vilarinho ficou alagada, o que prejudicou as viagens e lotou as estações. Nas redes sociais postagens de usuários registraram os estragos.







Entra ano sai ano, Vilarinho parece um rio, imagens de agora ... pic.twitter.com/q12yuTXHTK %u2014 El D'uardo%uD83D%uDC15%uD83C%uDF7B (@DomEduardo13) January 2, 2020







Pela manhã, a sujeira deixada pela enchente foi um problema para os passageiros, que tentavam desviar da lama na estação e ao longo da avenida. Era forte o cheiro de esgoto. Nas escadas de uma das entradas de um shopping da região, que também dá acesso à estação do metrô, foi possível ver o nível que a água atingiu.

Rastros da sujeira deixada pela enchente (foto: Aissa Mac/ESP/EM/)

Escada da estação ficou encoberta pela água (foto: Aissa Mac/ESP/EM/)





Já na região da Pampulha um alagamento ainda interdita a pista da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do número 7428, no Bairro Bandeirantes. Um bueiro entupiu e a região assoreada da Lagoa da Pampulha voltou a ter água.





No Anel Rodoviário, altura do bairro Jardim Montanhês, umnos fundos da quadra de uma escola. O trecho está bloqueado e não há previsão para liberação.Já na região da Pampulha um alagamento ainda interdita a pista da Avenida Otacílio Negrão de Lima, na altura do número 7428, no Bairro Bandeirantes. Um bueiro entupiu e a região assoreada da Lagoa da Pampulha voltou a ter água.





Até o momento, nem o Corpo de Bombeiros nem a Defesa Civil divulgaram o número de ocorrências comunicadas durante a chuva. Na região Oeste, o Ribeirão Arrudas transbordou e por isso a Avenida Tereza Cristina também precisou ser fechada.





Segundo a Defesa Civil da capital, a previsão é que nesta quinta-feira pancadas de chuva voltem a atingir BH. O acumulado de precipitação durante as quatro horas de chuva indica que o maior índice foi registrado na região de Venda Nova, com 117 milímetros, volume 35,6% maior do que o esperado para todo o mês de janeiro. Veja a lista completa.