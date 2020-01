A previsão é de pancadas de chuva todo o fim de semana (foto: Juarez Rodrigues/EM)

A chuva que atinge a Grande BH desde a noite dessa quarta-feira deve durar até o próximo domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, uma frente fria que atua sobre Minas Gerais vai deixar o céu nublado e encoberto provocando pancadas de chuva em Belo Horizonte.

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais desde o primeiro dia do ano já causaram danos significativos no estado, como o alagamento de vias, o deslizamento de um barranco na capital e a abertura de uma cratera na MG-447, entre Ervália e Coimbra, na Zona da Mata Mineira. No Sul do estado, três pessoas de uma mesma família morreram ao serem arrastadas por uma enxurrada causada por uma cabeça d'água que atingiu a cachoeira do Parque Ecológico do Paredão, em Guapé.

*Estagiária sob a supervisão da subeditora Jociane Morais