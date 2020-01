Família aproveitava 1º dia de 2020, quando foi atingida por cabeça d'água

O que era para ser momento de lazer e descanso se transformou em tristeza para a família de. O casal e a filha Dafhine Carvalho Magalhães Couto, de 17, morreram vítimas da cabeça d'água que atingiu paredão em Guapé, no Sul de Minas.

A família, que vivia em Campos Gerais e estava no local para aproveitar o feriado de 1º de janeiro, foi encontrada pelos bombeiros depois de ser vitimada por tempestade na cabeceira da queda d'água doque fica a cerca de 15 quilômetros do Centro de Guapé.

Cabeça d'água deixa três mortos em cachoeira no Sul de MG

Temporal em BH: deslizamento de barranco fecha alça do Anel Rodoviário e ameaça escola

Áurea e Emerson Luís de Magalhães Couto (foto: Facebook/Reprodução)

Num primeiro momento, os bombeiros trabalhavam com a hipótse de um número maior de vítimas. No entanto, as equipes já terminaram os trabalhos e não há informações de pessoas desaparecidas.