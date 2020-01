Temporal em BH: deslizamento de barranco fecha alça do Anel Rodoviário e ameaça escola

(foto: Paulo Filgueiras/EM)

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Defesa Civil Municipal de Belo Horizonte aguardam a chegada de máquinas pesadas para a liberação da alça do Anel Rodoviário que está interditada desde a madrugada desta quinta-feira (2), devido ao deslizamento de um barranco após as fortes chuvas.



Escola Estadual Benvinda de Carvalho, no Bairro Jardim Montanhês, na Região Noroeste de BH, acabaram perdendo parte do terreno que os sustentava e a Defesa Civil avalia o comprometimento da unidade. Oito operários da prefeitura trabalham para remover o possível, mas a solução definitiva será apenas com a chegada de máquinas.

O deslizamento do barranco o ocorreu de uma altura de 12 metros, esparramando barro e vegetação por 25 metros, atravessando a marginal do anel e invadindo o canteiro, sem chegar até a pista principal da via. O bloqueio chegou a quase um metro de altura de barro. Um automóvel Mercedes Benz Sport tentou passar e acabou atolado, tendo de ser removido com a ajuda dos policiais e agentes de trânsito.





Segundo o comandante do policiamento do Anel Rodoviário, tenente Luiz Fernando Ferreira, a interdição não provoca impactos relevantes sobre o trânsito. "O maior transtorno é a necessidade de o retorno no Anel ser feito pela Praça São Vicente, a um quilômetro e meio adiante. Até a circulação de pedestres está limitada devido aos riscos de desabamento", disse o policial.

De acordo com a PMRv, o deslizamento ocorreu por volta de 1h30. Devido ao perigo de outros, a marginal de sentido Rio de Janeiro da via foi interditada desde a esquina com a Rua Antônio Fernandes de Melo, próximo à empresa Tractorbel, por 600 metros até a esquina com a Rua Alípio de Melo. Por ali oé local e está limitado até as empresas e a pedestres.