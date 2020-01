Criança de 9 anos morre afogada em cachoeira de Taquaraçu de Minas

(foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Uma menina de 9 anos morreu afogada numa cachoeira, em Taquaraçu de Minas, na Região Central do estado, no dia de Ano Novo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Isabela Duque da Silva estava na Cachoeira do Denilson, entre Taquaraçu e Nova União, quando escorregou, caiu na água e foi levada pela correnteza.









Este já o quarto caso de morte por afogamento no feriado de Ano Novo em Minas. Em Guapé, no Sul de Minas, três pessoas da mesma família morreram. Pai, mãe e filha foram arrastados pela correnteza, após o local onde estavam no complexo de cachoeiras do Parque Ecológico do paredão ser atingido por uma cabeça d'água.