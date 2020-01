Corpo de homem morto a bala é encontrado com mãos amarradas em BH

AM

Corpo foi encontrado na Avenida Francisco Sales (foto: Aissa Mac/ESP/EM) corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado com as mãos amarradas e envolto em lençóis, na manhã desta quinta-feira (2), na Avenida Francisco Sales, no Bairro Funcionários, na Região Leste de Belo Horizontes. de um homem, ainda não identificado, foicom as mãose envolto em, na manhã desta quinta-feira (2), na Avenida Francisco Sales, no Bairro Funcionários, na Região Leste de Belo Horizontes.







Viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local. A perícia e o rabecão estiveram no local e realizaram os trabalhos de praxe. Até o momento a motivação e dinâmica do crime não foram informados.

Aguarde novas informações



