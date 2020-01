Show de fogos da Alterosa ilumina o céu da Pampulha

Tão tradicional em Minas Gerais quanto a queima de fogos de Copacabana, que ocorre desde a década de 1980, os fogos da alterosa reuniram neste ano milhares pessoas à beira do lago, de onde puderam admirar os efeitos de luz e som que cruzaram os céus partindo de quatro balsas e quatro pequenos flutuantes distribuídos no espelho d’água do lago, entre a Igreja de São Francisco de Assis e o Vertedouro.





Um espetáculo que atrai gente de todas as partes do Estado e também do Brasil. De Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, o armador de obras de arte Judlan Agostinho Oliveira, de 30 anos, a esposa e um casal de amigos com o filho resolveram passar o seu primeiro réveillon longe de casa.



Aproveitando as estruturas da Praça São Francisco de Assis, de frente para a igrejinha, eles se maravilharam com o espetáculo. "É a coisa mais bonita que já vi. A gente passou a vida toda o Ano-Novo na nossa cidade, criando com a família, mas vendo os fogos do muro de casa ou nas praças. Viemos aqui justamente porque é o mais bonito de Minas e vamos voltar muito emocionados", disse Judlan. Para ele, a passagem de ano na Pampulha é um presságio de um ano melhor. "Fomos abençoados de poder ver essa maravilha. Se 2019 foi um ano de luta, 2020, para nós, já começou a ser de glória", disse.





(foto: Tulio Santo/EM/D.A Press)





Um dos pontos mais procurados para registrar a passagem do ano foi a Igreja de São Francisco de Assis, de onde se avista boa parte da queima de fogos. As amigas Edilene de Fátima Madalena, de 40, que é autônoma, Ária Silva Teixeira, de 31, também autônoma e a estudante Ana Carolina Rodrigues Vieira, de 16 moram próximo do monumento, no Jardim Guanabara, mas resolveram passar a virada na Lagoa da Pampulha pela primeira vez. "A gente decidiu que era o único lugar aberto ao público que tinha segurança, transporte fácil e que seria lindo", disse Edilene. "É um lugar muito lindo. Sou de Barretos (SP) e sempre achei a Pampulha linda. Passar o Ano-Novo aqui foi muita alegria", disse Ária. "É simplesmente o lugar com os fogos mais bonitos de Minas Gerais", define Ama Carolina.





(foto: Tulio Santo/EM/D.A Press)



A festa tem fartura e opções de alimentação e bebidas para todos os gostos. Sobretudo culinária mineira, com várias receitas de tropeiros, churrasquinhos e mexidos, sem falar nos drinks, refrescos e cervejas geladas. Cerca de 100 famílias exploram gratuitamente o direito de comercialização de alimentos e bebidas no evento. Todos os fornecedores foram treinados e licenciados pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Administração Regional Pampulha e fiscalizados pela Vigilância Sanitária, contando com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de bombeiros.





(foto: Tulio Santo/EM/D.A Press)





A segurança do público, dos moradores da região e de todas as propriedades públicas e privadas é um dos fatores mais importantes e destacados desde as primeiras reuniões de planejamento para o evento e fator prioritário na realização do evento. Por isso, as Polícias Militar e Civil, a Guarda Municipal, o Corpo de Bombeiros, a Prefeitura de Belo Horizonte - Regional Pampulha – a SLU e a BHTRANS trabalham em conjunto antes, durante e depois da festa, garantindo o bom andamento do evento e a tranquilidade de toda a população.





Essa festa de grande magnitude não depreda o patrimônio, uma vez que a TV Alterosa se responsabiliza pelo isolamento de edificações e patrimônios da orla, como o Museu de Arte Moderna, a Casa do Baile e a Igreja, além das praças e equipamentos públicos. No final, uma equipe da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) é responsável por varrer e recolher lixo e resíduos, devolvendo o cartão-postal ao seu estado de organização anterior e apto a receber os rotineiros visitantes.





Tradição

O berço do Réveillon da TV Alterosa foi a Praça do Papa, em 1990, evento que se tornou a festa tradicional de ano-novo dos mineiros com a maior queima de fogos do estado. Já no segundo ano, a festa foi transferida para Lagoa da Pampulha e desde então se tornou parte do cenário que é patrimônio cultural da humanidade.





A queima é técnica e segura, obedecendo os mais rígidos procedimentos de segurança nacionais e internacionais. O espetáculo pirotécnico respeita uma série de normas de segurança e procedimentos que fizeram com que o espetáculo pudesse transcorrer encantando às pessoas sem qualquer tipo de incidente desde o início. As quatro zonas de posicionamento de balsas, por exemplo, não podem estar a menos de 150 metros uma da outra ou do público, das casas da vizinhança, qualquer outra edificação incluindo o Aeroporto da Pampulha.





“Buscamos sempre uma visão diferente, para que possamos demonstrar todo o nosso amor por Minas sob o olhar de todos que nos visitam. Empenhamos-nos para que a queima de fogos do 30º Réveillon da TV Alterosa seja ainda mais bela a cada ano. Serão momentos de emoções e de esperanças renovadas.” afirma Vércia Oliveira, gerente de Eventos dos Diários Associados.





O arsenal pirotécnico contou com todos os tipos de fogos que existem para queimas embarcadas, com mais de 150 efeitos e cores variadas. Foram estourados cakes, candelas e morteiros de até oito polegadas, fazendo no céu um maravilhoso espetáculo de luzes e cores com duração de 12 minutos. Os efeitos foram escolhidos especialmente para o evento.