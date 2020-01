Show de fogos: esquema especial garante segurança na orla da Lagoa da Pampulha

(foto: Tulio Santo/EM/D.A Press)

Em toda a área reservada para assistir ao espetáculo de fogos na Lagoa da Pampulha, logo mais, a segurança está reforçada, trazendo liberdade para as pessoas tirarem fotos com seus smartphones e circular com crianças sem preocupação. A segurança do público, dos moradores da região da Pampulha e de todas as propriedades do entorno da Lagoa da Pampulha durante o 30º Réveillon da TV Alterosa é garantida por efetivos das polícias Militar e Civil, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária, da fiscalização da Prefeitura de BH, da Superintendência de Limpeza Urbana e da BHTrans.