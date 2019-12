Veja como vai ficar o tempo na virada do ano em Belo Horizonte

A Lagoa da Pampulha receberá 12 minutos de cores e brilho (foto: Ton Nettos/Divulgação )

O último dia do ano será deem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura mínima nesta terça-feira (31) foi de. Para a noite de réveillon, de acordo com a Defesa Civil há possibilidade de pancadas de chuva isoladas até 23h. Segundo o Instituto Climatempo, a umidade relativa do ar deve chegar a