Público se delicia com comidas típicas e bebidas para todos os gostos na Pampulha

(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Tropeiros fartos, espetos apetitosos, drinks coloridos, sucos refrescantes e cerveja gelada já fazem a alegria do público que chega em número cada vez maior ao 30° Réveillon da TV Alterosa, na Lagoa da Pampulha. "É a primeira vez que venho e só vi coisas que gosto de comer. O melhor é que as barracas aceitam cartão e isso facilita muito" disse o barbeiro Frederico Henrique Souza, 18 anos, que veio pela primeira vez apreciar os fogos, na companhia da namorada e da mãe.





Cerca de 100 famílias exploram gratuitamente o direito de exploração da comercialização de alimentos e bebidas no evento. Todos os fornecedores foram treinados e licenciados pela Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Administração Regional Pampulha e fiscalizados pela Vigilância Sanitária, contando com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de bombeiros.





Fique atento, pois apesar de ser possível avistar os fogos de qualquer ponto dos mais de 18 quilômetros de perímetro da orla da Pampulha, há quatro locais onde o espetáculo pode ser admirado em sua plenitude. Os melhores pontos de observação e com melhores estruturas de serviços ficam no Vertedouro, na Praça de Iemanjá, na Casa do Baile e na Igreja de São Francisco de Assis.





(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)