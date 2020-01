Vai assistir ao show de fogos na Pampulha? Veja os desvios no trânsito

Quem se dirige para assistir à maior e mais tradicional queima de fogos de Minas Gerais, o 30º Réveillon da TV Alterosa, pode ter tranquilidade, pois o trânsito ainda é leve na região e os agentes de trânsito já organizam a circulação. Autoridades e organizadores orientam, contudo, que as pessoas procurem antecipar sua chegada, uma vez que é preciso observar desvios, bloqueios, escassez de linhas de ônibus e redução da disponibilidade de motoristas de aplicativos, bem como aumento da tarifa praticada pelos mesmos. Quem se dirige para assistir à maior e mais tradicional queima de fogos de Minas Gerais, o 30º Réveillon da TV Alterosa, pode ter tranquilidade, pois o trânsito ainda é leve na região e os agentes de trânsito já organizam a circulação. Autoridades e organizadores orientam, contudo, que as pessoas procurem antecipar sua chegada, uma vez que é preciso observar desvios, bloqueios, escassez de linhas de ônibus e redução da disponibilidade de motoristas de aplicativos, bem como aumento da tarifa praticada pelos mesmos.









As faixas indicativas de interdição de trânsito já estão instaladas e é proibido trafegar em alguns trechos durante o evento. O primeiro deles fica na Avenida Otacílio Negrão de Lima desde a Rua Versilha, antes da Praça Expedicionário Celso Racioppi, até a Avenida Dom Orione, englobando também a Rua Expedicionário Celso Racioppi. O ponto de interdição seguinte é na Avenida Otacílio Negrão de Lima, entre Avenida Chafir Ferreira e o Iate Tênis Clube.





(foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)





A terceira área de interdições começa na Avenida Otacílio Negrão de Lima, após o Iate Tênis Clube e fecha essa via até a Alameda das Latânias, acesso para a Avenida Presidente Antônio Carlos. Nessa zona, serão fechadas também as alamedas dos Oitis, dos Coqueiros, das Acácias e a Avenida Santa Rosa, até a altura da Alameda das Latânias.





A última área de interdição compreende a Avenida Otacílio Negrão de Lima entrer a Avenida Presidente Antônio Carlos, na altura do Vertedouro e a Avenida Ministro Guilhermino de Oliveira em seu trecho até a Avenida Portugal.





Vários pontos de trânsito local comportam estacionamentos, mas devem ser observadas a sua disponibilidade de vagas. As ruas onde o trânsito é local e há as maiores áreas de estacionamento público ficam entre a Rua Expedicionário Celso Racioppi, a Avenida Dom Orione e a Avenida Alfredo Camaratti. A segunda mais ampla está entre as Avenidas Coronel José Dias Bicalho, Alameda das Latânias. Confira o mapa para mais áreas de estacionamento público, desvios e os melhores locais para se avistar as quatro áreas de queimas de fogos.





Durante a queima de fogos ocorrerão interdições de segurança em algumas vias. Na Rua Otacílio Negrão de Lima, por exemplo, pouco antes da meia-noite será bloqueado o tráfego nos acessos ao Museu de Arte da Pampulha, Rua das Malvas, Rua dos Estados, Rua Ministro Guilhermino de Oliveira e Praça Olavo Cafunga Bastos.