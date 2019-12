Sábado registra trânsito intenso desde cedo na saída para recesso de ano-novo

Transito lento se repete na manhã de sábado. Na sexta-feira, Anel rodoviário registrou grande movimento (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

Repetindo a lentidão que tomou conta dos acessos e saídas dos habitantes da Grande BH neste recesso de ano-novo, o trânsito já se encontra tumultuado em vários pontos de Belo Horizonte. No terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip), por exemplo, os mais de 60 quarteirões que formam um cinturão de acesso às plataformas de embarque e desembarque já registram congestionamentos. A saída para Vitória pela BR-381 também apresenta tráfego intenso. Na sexta-feira (27), o tráfego foi intenso, sobretudo no Anel Rodoviário, também desde a manhã.Quem tenta chegar ao Tergip ou deixa a estação já dentro de seu transporte de viagem encontra lentidão sobretudo em trechos das avenidas Olegário Maciel, Santos Dumont, Afonso pena e Amazonas, bem como nas ruas dos Guaranis, Rio Grande do Sul, dos tupinambás, dos caetés, São Paulo, Saturnino de Brito e Paulo de Frontin. Os arredores, compreendidos pelas avenidas do contorno, Bias Fortes e Amazonas apresentam movimento intenso como um todo.Segundo a administração do terminal, entre a sexta-feira e o próximo dia 2, são esperados cerca de 530 mil passageiros no terminal, sendo que os destinos mais procurados são as praias dos litorais fluminence e capixaba, bem como cidade polo do interior, como Governador Valadares, Montes Claros, Teófilo Otoni e Juiz de Fora.Na Rodovia BR-381, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já registra crescimento no tráfego com pontos de lentidão. Destaques para o sentido Vitória na altura do Bairro Jardim Vitória, na Região Nordeste de BH, por 2,5 quilômetros até a Ponte sobre o Rio das Velhas. O trecho com mais lentidão, por enquanto, é em Sabará, próximo ao Posto KM30, com fileiras se ampliando até Caeté, por quase 13 quilômetros, até Roças Novas.