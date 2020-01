Trânsito é complicado nas rodovias mineiras na volta do recesso de réveillon

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Filas, impaciência, imprudência e infrações ajudaram a transformar o, nesta quarta-feira (1°), num teste para a paciência dos motoristas e em risco para suas vidas. Na(Norte), a chamada Rodovia da Morte, desde o início da tarde o, levando condutores irresponsáveis a tentar ultrapassagens por faixas contínuas, contramão sem visibilidade e pelos acostamentos. Otambém apresenta fluxo intenso, sem grandes retenções.O segmento mais engarrafado e que apresentou mais infrações no fim desta tarde é o trecho de sete quilômetros entre, a 20 quilômetros de Belo Horizonte. A lentidão se dá devido ao estreitamento das vias e ao ingresso de grande fluxo de veículos pelo trevo de Santa Luiza.Devido a essas dificuldades,para tentar ganhar vantagens na sua viagem. Um caminhão baú entrou pelo acostamento e trafegou por mais de dois quilômetros para ultrapassar os veículos detidos no congestionamentoOutros carros aproveitaram para fazer o mesmo trajeto proibido, se arriscando e trazendo perigo a outros veículos.No mesmo segmento, vários motociclistas realizaramse aproveitando da falta de fiscalização. As motos chegavam a percorrer grandes distâncias nessas manobras arriscadas, obrigando os condutores que vem em sentido oposto a se desviarem para não colidir.Na rodovia que liga a capital mineira ao Vale do Aço e aos litorais da Bahia e Espírito Santo, até o início da noite foram registrados, ainda, outros dois trechos de lentidão. Um deles, de cinco quilômetros, na região de, é causado por excesso de veículos e estrada refeita por obras.A ponte sobre o Rio das Velhas, entre o Bairro Capitão Eduardo, na Região Nordeste de BH, e o município de Sabará, também apresenta longas filas e tráfego complicado, se alongando por mais de seis quilômetros de extensão.