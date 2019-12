Polícia prende líder de organização que pode ter furtado mais de 300 carros na Grande BH

A Polícia Civil de Minas Gerais acredita ter desbaratado uma das maiores quadrilhas de furto de carros do estado. Segundo o delegado Thiago Lima Machado, da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, ela era comandada por Amauri Lima da Silva, de 29 anos, preso no último dia 16 e que tem nada menos que 40 Registros de Eventos de Defesa Social (Reds) no sistema de segurança mineiro.





Conhecido por Maurinho, o suspeito, de 29 anos, disse aos policiais ter furtado mais de 100 veículos na Região Metropolitana de Belo Horizonte nos últimos cinco anos. As autoridades, porém, suspeitam que o número pode chegar a 300. Impressiona ainda a rapidez com que agia: em menos de 20 segundos ele arrombava e levava um veículo, como provam vídeos obtidos pela PC.





“Amauri também era chamado de Professor, pois teria ensinado técnicas do crime a muitos comparsas. Ele foi preso em casa, em Ibirité, e no local foram encontradas muitas centralinas (dispositivo eletrônico utilizado no controle de uma grande variedade de dispositivos mecânicos e elétricos/eletrônicos dos automóveis) e uma tesoura que era utilizada para o arrombamento dos veículos”, explica Machado.

Amauri Lima da Silva, de 29 anos, o Maurinho: suspeito de furtar mais de 300 veículos em Minas (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Entre os locais preferidos por Amauri e sua gangue estão o bairro Caiçara, na Região Noroeste da capital mineira, e Eldorado e Novo Eldorado, na vizinha Contagem. Os veículos furtados, com valores entre R$ 20 mil e R$ 40 mil, eram vendidos a outros criminosos, como traficantes, por valores até R$ 4 mil.

Alguns eram desmontados e tinham as peças vendidas em ferros velhos.





Como integrantes da quadrilha do Professor foram identificados Filipe de Almeida Rocha, o Maçarico, de 25 anos; e Wesley Henrique de Almeida Silva, o Magrão ou Dunga, de 28.





Filipe foi preso junto com Amauri em 16 de dezembro, mas como o mandado de prisão contra ele era temporário, foi libertado depois de cinco dias e segue usando tornozeleira eletrônica por conta de condenação por outro crime. Já Wesley está foragido.

Rádio comunicador, centralinas e tesoura usados pelo acusado para furtar carros na Grande BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Ele estaria ao volante de um Fiat Siena usado pela quadrilha em 4 de outubro, quando furtaram dois veículos. Primeiro, levaram uma Fiat Strada. Depois, arrombaram um Ford Ka, do qual foram retirados equipamentos eletrônicos avaliados em R$ 30 mil.





“Os três são de Ibirité e amigos de infância. Com o tempo, viraram comparsas no crime”, diz o delegado responsável pela Operação Gazua, que durou três meses e que revela que os criminosos, quando não conseguiam levar o veículo, tiravam o que podiam dele, como estepes e retrovisores, também revendidos.





''Bonzinho''

Delegado Thiago Lima Machado, da 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, deu detalhes sobre os crimes praticados pelo trio nesta quinta-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Chamou a atenção durante a explanação policial o fato de Amauri ter se sensibilizado com uma das vítimas. Depois de furtar veículo em Belo Horizonte, ele resolveu abandoná-lo depois de ver o proprietário fazendo apelo desesperado para ter o bem de volta, pois usava o mesmo para trabalhar e não tinha seguro.





Amauri e Wesley responderão por crimes de furto qualificado e associação criminosa. Já Filipe será indiciado por associação criminosa.