PM apreende mais de 5 mil pinos de cocaína na Região Leste de BH

(foto: Polícia Militar (PM)/ divulgação )

Mais de cinco milforam apreendidas pela Polícia Militar (PM), no Bairro Paraíso, na Região Leste da capital mineira. Ninguém foi preso e a polícia continua em busca dos criminosos.De acordo com a corporação, as drogas foram localizadas depois de receber uma denúncia deem uma casa. Ao chegar no endereço, os policiais encontraram o portão aberto e um cheiro muito forte de maconha.Lá, os policiais se depararem com um laboratório de refino de drogas.Foram apreendidos: 5264 pinos de cocaína, quatro barras de cocaína, 763 buchas de maconha, além de vasto material para embalagem de drogas, uma balança, tesoura, faca.