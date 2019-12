Polícia encontra corpo carbonizado na Mata das Abóboras, em Contagem

Ocorrência foi encerrada na Delegacia de Contagem (foto: Google Street View/Reprodução)



O corpo de um homem foi encontrado carbonizado na manhã desta quinta-feira na Mata das Abóboras, em uma estrada de terra próxima à BR-040, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Ainda segundo a PM, o homem sofreu seis perfurações no corpo. De acordo com o boletim de ocorrência, ele ainda estava com a boca tampada com mordaça.





A perícia encontrou uma garrafa de plástico vazia com cheiro de gasolina que, segundo os policiais, pode ter sido utilizada no crime.





O documento da vítima não foi encontrado e não houve testemunhas. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A ocorrência foi encerrada na 3ª Delegacia de Plantão de Contagem.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.