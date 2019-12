Família procura por engenheiro desaparecido desde a última segunda-feira em Contagem

Segundo cunhado, ainda não há explicação para o sumiço (foto: Reprodução/Facebook)



O engenheiro Sanderley Fabrício Bastos, de 39 anos, está desaparecido desde a última segunda-feira, por volta das 14h. A última informação que a família tem é que ele teria deixado o trabalho para almoçar em casa, no Bairro Eldorado, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando não foi mais visto.

“Ele trabalha em uma empresa de segurança eletrônica. Na segunda, simplesmente saiu para almoçar em casa, no Eldorado. Ele deixou a moto em casa e sumiu, ninguém tem mais informações”, relatou, ao Estado de Minas, na manhã desta quarta-feira, após procurar Sanderley na Região Centro-Sul de BH.

Adriano também disse como andam as buscas pelo engenheiro. “Ainda não foi encontrado. Recebemos uma informação que ele estaria no Bairro Savassi, em BH, mas ainda nada. Conversamos com policiais, guardas municipais, registramos tudo na polícia, e ainda estamos tentando”, completou.

Segundo o cunhado, não há explicação para o sumiço, uma vez que Sanderley seria bem casado e não se envolvia com atividades ilícitas. O caso está sendo apurado na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem. Qualquer informação sobre o engenheiro deve ser repassada à polícia imediatamente.