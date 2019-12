Almoço de Natal com entrega de brinquedos leva 5 mil a Restaurante Popular de BH

(foto: Leandro Couri/EM/DA Press)



Manhã ensolarada de Natal (25), em Belo Horizonte, para celebrar o aniversário de Jesus com muita comida, um convidado especial – o Papai Noel – e presentes para a garotada. Comemorando 25 anos, o almoço natalino do Restaurante Popular I – Herbert de Souza, na Avenida do Contorno, 11.484, no Centro da capital, deverá servir cerca de 4,5 mil refeições gratuitamente. Longas filas se formam, desde cedo, na porta do estabelecimento da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), via Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que estará aberto até 14h. O público deve chegar a 5 mil pessoas segundo a secretaria de segurança alimentar, Maíra Colares.









"A festa está ótima. Boa para celebrar o Natal e também pelos presentes. Lá em casa, está todo mundo desempregado", contou Silvana Elvira de Jesus, moradora de Contagem, na Grande BH, que trouxe os netos Miguel, de 9 anos, Wesley, de 7, e Enzo, de 6.





fila, que se alonga pela Avenida do Contorno. Segundo os organizadores, um batalhão de 150 voluntários ajuda no evento, sendo 100 na cozinha.



Silvana chegou às 8h e entrou na fila, que se alonga pela Avenida do Contorno. Segundo os organizadores, um batalhão de 150 voluntários ajuda no evento, sendo 100 na cozinha.





Em nota, a PBH informa que BH é referência nacional em segurança alimentar, gentileza e solidariedade. Os técnicos lembram que “historicamente, o 25 de dezembro celebra o encontro dessas três características da cidade no Almoço de Natal do Restaurante Popular, servido por voluntários que apoiam a iniciativa da prefeitura”.









Com sua roupa vermelha, gorro e tradicional Ho...Ho...Ho, Papai Noel estará presente para distribuir presentes. Comemorando "bodas de prata" com o papel de bom velhinho, Mário de Assis, de 59 anos, se mostra feliz em abraçar a criança e fazer a festa no Restaurante Popular de BH: "O que mais quero é que o ódio, não importa de que lado esteja, termine sobre a face da Terra, principalmente no Brasil".





Serviço

Almoço de Natal





Restaurante Popular I – Herbert de Souza





Endereço: Avenida do Contorno, 11.484, no Centro da capital





Horário: Até 14h