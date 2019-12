Decoração de Natal da Praça da Liberdade (foto: Marcos Vieira/EM/D.A.Press)

Vai passar osem BH? Entãoque vão funcionar normalmente e aqueles que sofrem alterações devido às comemorações de fim de ano:

SAIBA MAIS 11:28 - 14/11/2019 Vai ficar em BH? Veja o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República

Vai ficar em BH? Veja o que abre e fecha no feriado da Proclamação da República 17:16 - 25/10/2019 Confira o que abre e fecha em BH na segunda-feira, dia do servidor

Confira o que abre e fecha em BH na segunda-feira, dia do servidor 15:48 - 14/08/2019 Confira o que abre e fecha no feriado da Assunção de Nossa Senhora

Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), os shoppings centers vão funcionar no dia 23 de 10h às 23h; e no dia 24 de 9h às 18h. Já as lojas no centro da cidade e em outros bairros, funcionarão de 9h às 22h no dia 23/12; e de 9h às 18h no dia 24/12.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), também, informa o que abre e fecha neste feriado:

Segurança:

Guarda Municipal

Trabalha normalmente nos dias 23, 24, 25, 30, 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funciona normalmente nos dias 23, 24, 25, 30, 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM)

Fechado nos dias 23, 24, 25, 30, 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

BH Resolve

Fechado nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro.

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Municipal Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno e os laboratórios das UPAs

Funcionam normalmente 24h por dia.

Os Centros de Referência em Saúde Mental (CESAMs, CERSAMs AD e CERSAMIs):

Dias 23/12, 24/12, 30/12 e 31/12 funcionam com escala mínima durante o dia e expediente normal à noite. Dias 25/12 e 1º de janeiro funcionam com equipe de plantão durante o dia e expediente normal à noite.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

Nos dias 23/12 e 30/12 funciona das 7h30 às 18h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funciona das 7h30 às 12h, com 50% da equipe e das 12h às 18h com equipe de plantão. Funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro das 8h às 12h com equipe de plantão.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde

Funcionamento com escala de plantão.

Centros de Saúde

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 7h às 18h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 7h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Centro de Controle de Zoonoses

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 7h às 18h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 7h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Centros de Esterilização de Cães e Gatos

No dia 23/12 funcionam das 7h às 16h. Dia 24/12 das 7h às 12h. Nos dias 25/12 e 30/12 a 1º de janeiro não funcionam.

Centros de Convivência

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 7h às 18h, com escala mínima. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 7h às 12h, com escala mínima. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Sedes das Diretorias Regionais

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 7h às 18h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 7h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Academias da Cidade

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 7h às 18h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 7h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Nível Central

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 8h às 17h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 8h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Centros de Especialidades Médicas, Central de Atendimento a liminares, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Treinamento e Referência, as Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centro Municipal de Esterilização, Centros de Reabilitação, Centros de especialidades odontológicas e alta complexidade

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 7h às 18h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 7h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Farmácia Distrital, os Laboratórios Distritais e Central, a Oficina Central e a Engenharia Clínica:

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 7h às 18h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 7h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante

Nos dias 23/12 e 30/12 funcionam das 8h às 17h, com 50% da equipe. Dias 24/12 e 31/12 funcionam das 8h às 12h, com 50% da equipe. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não funcionam.

Trânsito e Transporte

Dia 23/12 - funcionamento com quadro de horário normal (férias);

Dia 24/12 - funcionamento com quadro de horário de sábado, com acréscimo de viagens em linhas que operam nas estações e que também atende shoppings e centros comerciais;

Dia 25/12 - funcionamento com quadro de horário de domingo e feriado;

Dia 30/12 - funcionamento com quadro de horário normal (férias);

Dia 31/12 - funcionamento com quadro de horário de sábado;

Dia 1/1 - funcionamento com quadro de horário de domingo/feriado.

Limpeza Urbana

Todos os serviços de limpeza serão executados normalmente nos dias 23/12, 24/12, 30/12 e 31/12. Nos dias 25/12 e 1º de janeiro não haverá coleta de resíduos em Belo Horizonte, apenas plantão operacional.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos vão funcionar em horário especial no dia 24/12

23/12 - Funcionamento normal

24/12 - 9h às 11h

25/12 - Não funcionam

30/12 - Funcionamento normal

31/12 - Não funcionam

Postos de Informação Turística

Central de Atendimento ao Turista Mercado das Flores

Não funciona.

Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Hardy – Veveco (avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, São Luís)

Não funciona.

Centro de Atendimento ao Turista – Mercado Central (avenida Augusto de Lima, 744, Centro)

Funciona nos dias 23/12, 24/12, 30/12 e 31/12, das 8h às 17h, e fecha nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Equipamentos Culturais

Casa do Baile

Fechada nos dias 23, 25, 30, 31 e 1º. Aberto ao público no dia 24, das 9h às 18h.

Museu Histórico Abílio Barreto

Fechado nos dias 23, 25, 30, 31 e 1º. Aberto ao público no dia 24, das 10h às 17h.

Museu de Arte da Pampulha

Fechado (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Casa Kubitschek

Fechado nos dias 23, 25, 30, 31 e 1º. Aberto ao público no dia 24, das 9h às 18h.

Museu da Moda

Fechado nos dias 23, 24, 25, 30, 31 e 1º.

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado nos dias 23, 24, 25, 30, 31 e 1º.

Museu da Imagem e do Som

Fechado nos dias 23, 24, 25, 30, 31 e 1º.

MIS Cine Santa Tereza

Fechado nos dias 23, 24, 25, 30, 31 e 1º.

Direito e Cidadania

Conselho Tutelar (rua Tupis, 149, loja 1 – Centro)

Plantão 24h - (31) 3277-1912.

Centro de Referência da Juventude – CRJ (rua Guaicurus, 50 - Centro)

Não funciona (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Não funciona (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (rua Curitiba, 481 – Centro)

Não funciona (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Não funciona (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Sacolões Abastecer

Abrem nos dias 23/12, 24/12, 30/12 e 31/12 das 7h30 às 19h30 e fecha nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Restaurantes Populares I, II, III e IV e Refeitório Popular

23/12 - Funcionam normalmente, exceto o Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (CMBH).

24/12 - Não funcionam.

25/12 - Almoço gratuito de Natal no Restaurante Popular I - Herbert de Souza (avenida do Contorno, 11.484 – Centro). As demais unidades estarão fechadas.

30/12 - Funcionam normalmente, exceto Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (CMBH).

31/12 e 1º de janeiro - Não funcionam.

Segurança Alimentar e Nutricional

Banco de Alimentos (rua Tuiutí, 888, bairro Padre Eustáquio)

Fechado nos dias 23/12, 24/12, 25/12, 30/12, 31/12 e 1º de janeiro

Central de Abastecimento Municipal (rua Maria Pietra Machado, 125, bairro São Paulo)

Abre nos dias 23/12 e 30/12, das 7h às 19h; 24/12 e 31/12, das 7h às 17h; e fecha nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável – Mercado Popular da Lagoinha

Não funciona (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Direto da Roça

Funcionamento facultativo nos dias 23/12, 24/12, 30/12, 31/12 e não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Feira Coberta do Padre Eustáquio (rua Pará de Minas, 821, Padre Eustáquio)

Abre nos dias 23/12 e 30/12 das 7h às 19h; 24/12 das 7h às 18h; 31/12, das 7h às 17h, e fecha nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Feira de Orgânicos

Funcionamento facultativo nos dias 23/12, 24/12, 30/12, 31/12 e não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Feiras Livres

Funcionamento nos dias 24/12 e 31/12 das 7h às 13h e não funciona nos dias 23/12, 25/12, 30/12 e 1º de janeiro.

Feira Modelo da Savassi (rua Tomé de Souza, entre avenida Cristóvão Colombo e rua Pernambuco)

Não funciona.

Mercado do Cruzeiro (rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro)

Abre nos dias 23/12 e 30/12 das 7h às 19h; 24/12 e 31/12 das 7h às 16h e fecha nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Assistência Social

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

Não funcionam (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)

Não funcionam (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS)

Não funcionam (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funciona (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Centro de Referência para a População de Rua (Centro Pop) Miguilim (rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona das 8h às 16h.

Centro Pop Centro-Sul (avenida do Contorno, 10.852 - Barro Preto)

Dias 23/12 e 30/12 funcionamento normal. Dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 8h30 às 12h30.

Centro Pop Leste (rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Dias 23/12 e 30/12 funcionamento normal. Dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 12h30 às 16h30.

Central de Vagas - Unidade de Acolhimento Institucional

Plantão 24h - (31) 98872-2023.

Abrigos, albergues, repúblicas e acolhimento pós alta hospitalar

Funcionamento normal.

Serviço Especializado de Abordagem Social

Dias 23/12 e 30/12 funcionamento normal, dia 24/12 das 8h às 14h, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro não funcionará.

Serviço de orientação e encaminhamento para acesso ao sepultamento gratuito (rua Tupis, 149, 1º andar – Centro)

Plantão das 8h às 17h - (31) 3277- 9437.

Atendimento ao Migrante (BH Resolve)

Não funciona (23/12 - 25/12; 30/12 - 31/12)

Cemitérios Municipais

Abertos para visitação pública nos dias 23/12, 24/12, 25/12, 30/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 7h às 17h;

Nos dias 23/12, 24/12, 25/12, 30/12 e 31/12, o atendimento administrativo será das 7h às 19h. Atendimento administrativo, exclusivamente para sepultamento, de 17h às 19h;

No dia 1º de janeiro atendimento administrativo, exclusivamente para sepultamentos, das 7h às 19h;

Os velórios noturnos ocorrerão normalmente nos dias 23/12, 24/12, 25/12, 30/12 e 31/12, e dia 1º de janeiro, sob demanda;

Parques e Zoológico

Parque das Mangabeiras*

Fechado nos dias 23/12 e 30/12.

Aberto nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 8h às 18h (entrada permitida até às 17h).

Mirante das Mangabeiras*

Fechado nos dias 23/12 e 30/12.

Aberto nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 9h às 18h15 (permanência até às 18h30).

Serra do Curral*

Fechado nos dias 23/12 e 30/12.

Aberto nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h).

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Fechado nos dias 23/12 e 30/12.

Aberto nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 6h às 18h.

Parque Ecológico da Pampulha

Fechado nos dias 23/12 e 30/12.

Aberto nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 8h30 às 18h (entrada permitida até às 17h).

Demais parques*

Fechados nos dias 23/12 e 30/12.

Aberto nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro, das 7h às 18h.

Jardim Zoológico e Jardim Botânico*

Fechado nos dias 23/12, 24/12, 25/12, 30/12, 31/12/2019 e 1º de janeiro.

Aquário da Bacia do Rio São Francisco*

Fechado nos dias 23/12, 24/12, 25/12, 30/12, 31/12/2019 e 1º de janeiro.

*Por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o acesso aos Parques da Serra do Curral, Aggeo Pio Sobrinho e das Mangabeiras, além do Mirante do Mangabeiras e espaços da Zoobotânica (Jardins Zoológico e Botânico e Aquário do Rio São Francisco) requer a apresentação de comprovante de imunização contra a febre amarela, com vacina aplicada no mínimo 10 dias antes da visita, e documento de identidade com foto. O estacionamento no Parque das Mangabeiras agora integra o sistema rotativo digital da BHTrans. Para sua comodidade, leve consigo o talão ou baixe o aplicativo “Rotativo Digital BH” (disponível para Android e iOS).