Dom Vicente Ferreira celebrará Missa da Vigília em Brumadinho, com momento de reflexão para lembrar tragédia da barragem da Mina Córrego do Feijão (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press %u2013 12/10/19)

A véspera de Natal tem muita correria: últimas compras para a confraternização em família, olho no fogão para deixar os assados no ponto, escolha da toalha mais bonita para cobrir a mesa da ceia e festejar o nascimento de Jesus. Mas o costume de rezar, antes de começar a comilança e a distribuição de presentes é tradição certa nas casas mineiras – muitos preferem fazer as preces diante do presépio, outros de mãos dadas na sala da casa e uma grande parte da população nas igrejas, para participar da Missa do Galo.





06:00 - 24/12/2019 Hora de agradecer: veja a programação das missas especiais de Natal Arquidiocese de Belo Horizonte divulgou o horário das missas, que serão celebradas pelos bispos auxiliares, incluindo Brumadinho (veja a programação). E há novidades em cidades do interior, com retorno do horário da Missa do Galo. Hoje, às 20h, o arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, vai presidir a missa na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Região Centro-Sul da capital. divulgou o horário das missas, que serão celebradas pelos bispos auxiliares, incluindo Brumadinho (veja a programação). E há novidades em cidades do interior, com retorno do horário da Missa do Galo. Hoje, às 20h, o arcebispo metropolitano de BH e presidente da, vai presidir a missa na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem, na Região Centro-Sul da capital.





Em Belo Horizonte, o bispo auxiliar dom Edson Oriolo vai celebrar, hoje, às 20h, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste da capital, enquanto dom Geovane Luís da Silva estará presente, às 19h30, à Vigília de Natal na Paróquia Basílica Nossa Senhora de Lourdes. Também nesta véspera de Natal, dom Vicente Ferreira vai presidir, às 22h, a Missa da Vigília, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho, na Região Metropolitana de BH. Momento de orações e reflexão para lembrar a tragédia de rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, que deixou 300 vítimas, entre mortos e feridos.





Nesta quarta-feira, dia de Natal, dom Edson vai celebrar às 10h na Paróquia São Paulo Missionário, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de BH, e à noite (20h), na Paróquia Santíssimo Sacramento, na Comunidade Santa Terezinha, no Bairro Esperança, em Justinópolis. Também amanhã, dom Geovane Luís da Silva vai celebrar, às 10h, a Missa de Natal e de 11 meses do rompimento da barragem em Brumadinho, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, na cidade vizinha. Em seguida, haverá, às 11h, o Ato das Famílias locais.





TRADIÇÃO DE VOLTA





Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o titular da paróquia, padre Felipe Lemos de Queirós, decidiu trazer de volta uma tradição: “Vamos retornar com a Missa do Galo à meia-noite”, anunciou o pároco durante a festa da padroeira, no dia 13. “Faremos uma experiência. Se der certo, com os fiéis comparecendo, continuaremos com o horário mais tarde”. Devido a problemas de mobilidade e segurança, as missas começaram, há alguns anos, nas cidades do interior e capital, a serem realizadas às 19h e às 20h.





Em Belo Horizonte, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul, vai receber os fiéis com missa hoje e amanhã. A celebração eucarística desta véspera de Natal será às 19h. Já amanhã, dia de Natal, são dois horários: às 11h e às 19h.





Em muitas igrejas, será uma boa oportunidade para visitar os presépios, que recriam o nascimento de Jesus. Lá está a Sagrada Família, com o Menino na manjedoura rodeado pelos pastores, os bichos e as montanhas de Belém. Em muitos templos, principalmente nas cidades do período colonial, as peças são centenárias, e vale notar o trabalho artístico dos voluntários e padres que montam a gruta e demais elementos do Natal.





HORÁRIO DAS MISSAS





HOJE





20h – Missa na Igreja Boa Viagem (Rua Sergipe, 175, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte), presidida pelo arcebispo metropolitano de BH e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo





20h – Missa na Paróquia Nossa Senhora da Paz (Rua Cônego Santana, 545, Bairro Cachoeirinha), em Belo Horizonte, presidida pelo bispo auxiliar dom Edson Oriolo





19h30 – Celebração da Vigília de Natal, na Paróquia Basílica Nossa Senhora de Lourdes (Rua da Bahia, 1.596, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte), presidida pelo bispo auxiliar dom Geovane Luís da Silva





22h – Missa da Vigília de Natal no Santuário Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, presidida pelo bispo auxiliar dom

Vicente Ferreira





19h – Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul de

Belo Horizonte





Meia-noite – Missa do Galo no Santuário de Santa Luzia, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, celebrada pelo padre Felipe Lemos de Queirós





AMANHÃ





10h – Missa na Paróquia São Paulo Missionário (Rua Joana Fernandes Afonso, 85, Vila Maria), em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, presidida por dom Edson Oriolo





20h – Missa na Paróquia Santíssimo Sacramento, na Comunidade Santa Terezinha, no Bairro Esperança, em Justinópolis, presidida por dom Edson Oriolo





10h – Missa de Natal e 11 meses do rompimento da barragem em Brumadinho, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, em Brumadinho, presidida por dom Vicente Ferreira





11h – Ato das Famílias em Brumadinho





11h e 19h – Igreja Nossa Senhora do Carmo, no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte