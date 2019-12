Mulher trans é suspeita de aplicar golpes usando o nome de batismo em BH

De acordo com a polícia, CNH com nome social de Izabela é falsa (foto: Polícia Civil/Divulgação)







Uma mulher de 29 anos foi presa suspeita de aplicar uma série de crimes contra o patrimônio. Entre eles, estelionato. Segundo a Polícia Civil, transexual, ela usava o nome de batismo para cometer os delitos.









Segundo o delegado Wagner Sales, chefe do 1º Departamento da Polícia Civil, o nome social dela é Izabela Oliveira Pereira, apesar de não haver nenhum registro oficial com esse nome. Conforme a polícia, a informação é de que ela se apesentava com uma CNH falsa com o nome social. O documento não chegou a ser apreendido. Para aplicar os golpes, ela se identificava como Alan Alex Júnio Santos da Silva, o nome de bastimo.





Há registros de crimes de Izabela desde 2017. “Comete vários crimes contra o patrimônio como furto, receptação e, principalmente, estelionato. Os golpes eram praticados a partir de anúncios em sites, onde eram anunciados imóveis para aluguéis. Durante a negociação, ele (sic) recebia parte do pagamento antecipado e não concretizava o aluguel”, detalhou Wagner Sales.





Operação teve 28 presos





Vinte e oito pessoas foram presas pela Polícia Civil desde o início da Operação 100%, que teve início em 25 de novembro e termina no dia 31 deste mês. O objetivo da ação é garantir a tranquilidade durante as compras de fim de ano.





As prisões ocorreram em função de cumprimentos de mandados ou prisões em flagrante por receptação, tráfico de drogas, estelionato e falsificação de documento público.