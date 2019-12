Aplicativo de rotativo sai do ar em BH e gera reclamações

(foto: Leandro Couri/EM)





A reportagem do jornalrecebeu reclamações na manhã desta segunda-feira, de usuários dena região doque estariam sendo multados, pela Guarda Municipal, mas que não conseguiam acionar o aplicativo Rotativo Digital BH que estaria fora do ar.Em nota, a assessoria dainformou que "o aplicativo do Rotativo Digital BH apresentou instabilidade por cerca de 40 minutos nesta manhã de segunda, 23. Como os sistemas eletrônicos do aplicativo do rotativo digital e o da fiscalização são interligados, quando há uma instabilidade, os dois param de funcionar".A empresa de trânsito enfatiza que não haverá aplicação de multa. "Portanto, a autuação não acontece, do momento do início ocorrência até o restabelecimento do sistema", finalizou.