Perfil252 faz imersão em agências de Nova Iorque

Marcos Pina, Diretor de Criação Perfil252, Cristiane Almeida, Diretora de Atendimento da Perfil252, Barry Wacksman Presidente e CEO da Proto Innovation -NY, Cacá Moreno CEO da Perfil252 e Flávio Chubes, também Diretor de Criação Perfil252 (foto: Alex/Divulgação)



Mais uma vez, a Perfil252, agência belo-horizontina com 39 anos de atuação no mercado, vai a Nova Iorque atualizar conhecimento e trocar experiências com agências disruptivas americanas, repetindo a experiência de 2010, 2012 e 2019. O evento - KSP - Knowledge Sharing Program - é uma iniciativa da Alquimia Brazil, uma academia de educação executiva continuada para gestores de grandes empresas do Brasil, que é parceira de 129 empresas dos Estados Unidos, incluindo as maiores agências de comunicação e inovação de Nova Iorque.

Executivos de agências de todo o Brasil participam dessa imersão. Entre os temas abordados nesta edição estão desafios como as métricas, engajamento, uso de dados na comunicação, pluralidade nas mídias sociais e, claro, inteligência artificial e inovação, entre outros. O programa começa com a visita à agência de consultoria em inovação, a Proto Innovation, fundada por vários ex-executivos da RGA.

O encontro na Proto aconteceu com Barry Wacksman, co-founde and chairmain. Em 2011, Barry inventou o conceito de ecossistemas conectados como a estratégia de negócios mais importante a surgir no Século 21, a chave para o sucesso da Apple, Amazon e Google. Ele foi co-autor do livro Connected by Design (John Wiley & Sons, 2014) detalhando os sete princípios-chave da estratégia, que foi selecionado para o Gary's Book Club no Consumer Electronics Show de 2015. A consultoria que ajuda empresas a serem mais disruptivas, realizando a intersecção entre marca, experiência e tecnologia.









CIRCUITO





No programa estão ainda imersão na Fig Agency, uma agência que acredita apaixonadamente no poder das histórias. Para a Fig, é o storytelling que cria as marcas mais importantes da atualidade. Nascida em 2013, a Fig Agency já figura na lista "A da Ad Age" por 5 anos consecutivos.

Para Marcos Pina, um dos diretores de criação da Perfil252, "é cada vez mais claro que não dá mais para começar uma campanha sem pensar em tecnologia e inovação". Já Flávio Chubes, também Diretor de Criação da agência, completa dizendo que "as agências sempre contaram boas histórias para os consumidores; agora, essas histórias têm o potencial de atingir cada vez mais pessoas com essas tecnologias".

O programa ainda contemplou visitas às empresas como a The Gate NY, parte da Gate Worldwide; às agências full service Barker e Horizon Media, maior empresa de mídia dos EUA e visita à AFG& e uma imersão na 4As (American Association of Advertising Agencies), a Associação Americana de Agências de Publicidade, que regula o mercado americano. Uma associação comercial dos EUA para agências de publicidade fundada em 1917.

Cristiane Almeida, Diretora de Operações da Perfil252 e participante do evento, destaca que "conhecer as técnicas de agências que combinam tão bem criatividade, mídia e tecnologia, num momento tão desafiador, é fundamental para poder ajudar nossas marcas a atingirem melhores resultados em menos tempo."









PODER DO CONHECIMENTO





Na 4As, o grupo teve um dia inteiro de imersão com seus diretores, incluindo a Presidente e CEO Marla Kaplowitz e o SVP Member Engagement & Development, Harley Griffiths. A 4As tem por objetivo "promover, fortalecer e melhorar o negócio das agências de publicidade; promover a causa da publicidade como um todo; e ajudar as agências membros a operar de forma mais eficiente e lucrativa", auxiliando as agências-membro com experiência no setor de publicidade, marketing pesquisa, treinamento e desenvolvimento profissional, lobby e até benefícios de seguro para funcionários Associação Americana de Agências de Publicidade, que tem mais de 600 agências membros em 1.200 escritórios, que controlam mais de 85% dos gastos totais com publicidade nos EUA.

"Num mundo que se transforma a cada segundo é fundamental as pessoas e as empresas se atualizarem o tempo todo. O crescimento dos profissionais é o crescimento da agência. Nada e nem ninguém é maior que o poder do conhecimento", destaca Cacá Moreno, CEO da Perfil252. n