Power Show Kids abre temporada para revelar novos talentos mirins

685

(foto: Divulgação)



"Criança feliz... Feliz a cantar..." Assim será o Mês da Criança com a oitava edição do Concurso Power Show Kids, que começa amanhã na Praça Central do ItaúPower Shopping. O Power Kids é um concurso que busca revelar novos talentos para a música nacional, envolvendo crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. O concurso é realizado desde 2016 pelo ItaúPower Shopping, um dos maiores centros de compras e lazer da Região Metropolitana de Belo Horizonte, em parceria com a TV Alterosa, tradicional mídia do Grupo Diários Associados e que sempre se notabilizou por promover eventos com forte apelo social.

Leonardo Andrade, Superintendente do ItaúPower Shopping, destaca a importância do evento, um dos mais aguardados da movimentada grade de atrações do ItaúPower Shopping. Além de ser grande atração para a família da região metropolitana, o Power Kids é porta de acesso para transformar sonho em realidade. "O Power Show Kids é uma das muitas atrações que preparamos para o Mês das Crianças aqui no mall e, sem dúvida, um dos eventos mais aguardados por nós, porque sabemos que está entre os preferidos do público. É um prazer abrir oportunidades para talentos mirins da região mostrarem o que sabem fazer e ganharem um impulso para seguir seus sonhos. Vale a pena acompanhar e conhecer de perto essa turma cheia de potencial", convoca.





EMOÇÕES





O concurso é dividido em três etapas: inscrições, audições e finais. Nas inscrições encerradas na sexta-feira, os candidatos enviaram um vídeo cantando uma música de sua escolha, para avaliação da comissão julgadora formada por profissionais da música e da TV Alterosa. As audições, que começam nesta segunda-feira, são realizadas em um palco exclusivamente montado pelo ItaúPower Shopping, com entrada livre. Os candidatos selecionados se apresentam ao vivo para o público e para os jurados, proporcionando fortes emoções para o público e torcedores. Os jurados são artistas renomados da música mineira, que também atuam como técnicos e mentores dos candidatos. O time é formado pelo vocalista Podé, da banda Tianastácia, e a dupla sertaneja Dom & Juan, que selecionam seus pupilos preferidos para mentoria em estúdio, em busca do título.

A terceira e última etapa é transmitida pela TV Alterosa, aos sábados, às 13h45, no programa Power Show Kids. Os dois times, liderados pelos técnicos, disputam o voto do público e dos jurados convidados. O vencedor do concurso recebe um prêmio em dinheiro, um troféu e a oportunidade de gravar um single com um produtor musical.

OS MELHORES





Em 2022, o vencedor da 7ª edição do Power Show Kids foi a dupla formada pelos gêmeos Ryan e Isabella, do time da dupla Don & Juan. A dupla ficou com troféu de campeão e o prêmio de R$5 mil. A disputa foi acirrada e estabeleceu recorde de participações na TV Alterosa. Eles foram eleitos por 264 mil votos, o que não deixa dúvida da qualidade do talentoso dos cantores mirins e do sucesso do concurso.

AGENDA





02/10 - Audições (aberto ao público)

HORÁRIO: 1ª rodada: 10h às 13h;

2ª rodada: 14h às 18h

LOCAL: Praça Central do ItaúPower Shopping

As seis crianças selecionadas seguirão na competição, com

gravação em estúdio na TV Alterosa

21/10: Final, com voto popular