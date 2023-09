"Inteligência de BH"

685

A posição no ranking entre as cidades mais inteligentes deixa BH ainda mais atraente para novos investimentos (foto: Divulgação)



Eleita como a segunda cidade mais inteligente da região Sudeste - a quarta do país- o título enche o cidadão belo-horizonte de orgulho, mas traz ao mesmo tempo visibilidade e uma dose forte de responsabilidade para a cidade. A capital mineira é conhecida por sua gastronomia, detém o rótulo de "cidade dos barzinhos", destaca-se por sua cultura e arte e, agora, recebe o reconhecimento por sua "inteligência" na expressiva pontuação no ranking divulgado na abertura do Connected Smart Cities & Mobility Nacional (CSCM), o maior encontro brasileiro de tecnologia e inovação, em São Paulo.





POSSIBILIDADES Belo Horizonte pode se beneficiar dessa posição para atrair mais investimentos, turistas, talentos e parcerias para o desenvolvimento urbano sustentável, entre outros. Para isso, a Indústria da Comunicação terá papel estratégico para divulgar as inúmeras opções de bons negócios oferecidos na capital mineira. Mostrar de iniciativas e projetos inovadores que visam melhorias de qualidade de vida dos belo-horizontinos, com soluções práticas de problemas urbanos, aos polos tecnológicos da cidade, o que abre também mais oportunidades para o setor publicitário.

CARACTERÍSTICAS Os eixos de Tecnologia, Meio Ambiente, Saúde e Educação, critérios destacados na eleição da cidade, oferecem temas relevantes para a sociedade e que, certamente, irão gerar campanhas impactantes e engajadoras para marcar que aduam nesses segmentos. Com o avanço das novas mídias em seus diversos formatos, tecnologia e conectividade, Belo Horizonte oferece um mercado publicitário amplo, com características de segmentação e de personalização, o que o torna ainda mais assertivo na busca do público-alvo nas campanhas.

CONTRIBUIÇÃO Sempre desafiado pela concorrência com os grandes centros, principalmente por São Paulo, o mercado publicitário mineiro contribuiu fortamente para que Belo Horizonte alcançasse esse importante título. O setor estimula a criatividade, a inovação, a comunicação com seus avanços tecnológicos e a cultura na cidade. Nas campanhas institucionais os conteúdos informam, educam, divertem e conscientizam a população sobre temas de interesse público. Entre esses temas, destacam-se saúde, meio ambiente, mobilidade, cidadania, cultura e arte, urbanismo e sustentabilidade, quesitos que tornaram a pontuação robusta no ranking da CSCM.





FORÇA O mercado publicitário de Belo Horizonte e Minas Gerais é um dos mais importantes e dinâmicos do país, com uma participação expressiva no faturamento e na geração de empregos do setor. E se destaca pela qualidade e diversidade na atuação em diferentes segmentos, como varejo, indústria, educação, saúde, cultura, turismo, esporte, entre outros. As agências mineiras são reconhecidas por criatividade e inovação, com importantes prêmios nacionais e internacionais conquistados ao longo dos anos.





RANKING O ranking nacional das dez cidades mais inteligentes e conectadas do País ficou da seguinte forma: 1) Florianópolis; 2) Curitiba; 3) São Paulo; 4) Belo Horizonte; 5) Niterói; 6) Barueri; 7) Vitória; 8) Santos; 9) Salvador; 10) Rio de Janeiro.