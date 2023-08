RepMov chega para revolucionar o conceito de mobilidade urbana

685

A RepMov Brasil, o mais novo app de mobilidade urbana do país, propõe um atendimento mais humanizado e de melhor custo-benefício (foto: RepMov/Divulgação )



Criado com o propósito de facilitar a vida das pessoas e trazer benefícios exclusivos aos seus usuários, o aplicativo de mobilidade RepMov Brasil está presente em todo o território nacional. Com foco na mobilidade urbana por aplicativo, o projeto é pautado por estudos, pesquisas e muitas discussões com grupos e associações de motoristas e passageiros. Esse processo laborioso possibilitou identificar carências e problemas em boa parte do Brasil, com maior concentração no Nordeste.

As análises apontaram que o transporte público nessas regiões é precário ou não existe. Além disso, 70% dos brasileiros estão insatisfeitos com o transporte. A partir desses dados, os sócios imaginaram as dificuldades que a população passa e focaram em criar condições para atenderem às cidades onde há mobilidade rodoviária.





SONHO De acordo com a Diretora de Marketing Laryssa Goulart, "a Rep nasceu da vontade de trazer um cenário diferente para motoristas e passageiros. Como consumidora de serviços de mobilidade urbana, afirmo que vários pontos deixavam muito a desejar. E com isso, juntamente com uma equipe preparada e sócios que são os alicerces da nossa empreitada, demos o primeiro passo para tornar esse sonho realidade".





PROPÓSITO A diretora observa que "dentre os 5.568 municípios brasileiros (mais os distritos), estaremos presentes desde a Serra da Saudade, em Minas Gerais, com pouco mais de 700 habitantes, até a maior metrópole do Brasil, São Paulo, com mais de 12 milhões de pessoas". Ela acredita que, ao impactar e trazer de volta o bom ânimo àqueles que lidam diariamente com o trânsito, a RapMov cumprirá seu propósito.





MELHORIAS O aplicativo lançou no dia 20 de julho de 2023 sua versão BETA para sistemas Android. De lá para cá, o app recebeu muitos retornos positivos e alguns negativos, tanto dos motoristas quanto dos passageiros. "Nós contamos com atendimento 24 horas através dos nossos canais de comunicação (whatsapp, instagram, e-mail, site) e todo feedback dos nossos parceiros é sempre muito bem-vindo", pontua Laryssa, que ressalta:

"Mesmo antes do lançarmos do app, já estávamos trabalhando com campanhas de incentivo e premiações para agregar na vida das pessoas o espírito que a RepMov Brasil carrega. Reconhecemos as melhorias que precisam ser efetuadas na versão que está disponível, e ressaltamos que as alterações necessárias serão realizadas para entregarmos um trabalho de muita excelência aos nossos clientes no geral, em nossa versão finalizada. Vamos continuar estudando o mercado e aprimorando nosso trabalho para oferecermos condições dignas e favoráveis de trabalho e uma assistência humanizada", promete.

Na Rep, o motorista paga apenas R$ 0,97 centavos fixos por corrida, sem taxas exorbitantes cobradas sobre o serviço. "Dessa forma, favorecemos também o passageiro, que terá descontos que podem ultrapassar os 40% por corrida", completa.





PARCEIROS REP Todas as marcas/serviços vinculados ao SuperApp deverão ofertar benefícios ao usuário. A meta do app é prover (além de melhorias no transporte por aplicativo) uma conta em banco digital de forma gratuita para todos, serviço de delivery, passagens aéreas e terrestres, pacotes turísticos, locação e financiamento de veículos, compras em supermercados e de eletroeletrônicos, planos de saúde e telefonia, seguros, reserva em hotéis, compra de ingressos para shows, cinemas, teatros, locação e venda de imóveis, energia limpa, títulos de capitalização, pacotes de internet, entre outros.