Campanha mostra o tamanho do novo coração da Santa Casa

A campanha apresenta a estrutura e ressalta a importância da Santa Casa (foto: Santa Casa/Divulgação )



A campanha da Santa Casa BH - maior instituição de saúde de Minas Gerais - anuncia seu novo posicionamento institucional, juntamente com o lançamento da nova marca, que tem como símbolo o coração. Como parte de sua estratégia de reposicionamento, a gigante da saúde, que há 124 anos salva e melhora a vida das pessoas, não cabe mais em um prédio de hospital, se expande, tornando-se uma grande causa que tem como objetivo oferecer saúde de ponta para todos.





DIGNIDADE O provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, explica que o processo de reposicionamento busca ressaltar a grandiosidade da instituição. "O nosso objetivo é mostrar para a sociedade o que realmente somos, uma organização que há 124 anos salva e melhora a vida das pessoas. Fazemos isso por meio das nossas 10 unidades, distribuídas nos eixos assistência à saúde, ensino, pesquisa e inovação e assistência social. A Santa Casa BH não se contenta com a falta de recursos e nem com uma saúde mais ou menos. A saúde é urgente. Precisa ser de ponta, e para todos, não para poucos", ressalta o provedor.





PARCERIA O processo de reposicionamento da marca foi projetado em parceria com a agência 2DA Estratégia, Marca, Negócios e Territórios, ao longo de um ano e meio. A gerente de Comunicação, Marketing e Experiência do Cliente da Santa Casa BH, Raquel Ratton explica que o setor de comunicação e marketing, juntamente com a diretoria, percebeu, durante algumas reuniões, que era o momento de mudar a imagem da organização. "As pessoas tinham uma percepção de que a Santa Casa BH era somente o prédio antigo do Hospital de Alta Complexidade 100% SUS, sem entender a qualidade, excelência e infraestrutura moderna. Temos outras nove unidades que pertencem à Santa Casa BH que são de extrema importância e desconhecidas por muitos como São Lucas Hospital Particular e Convênios, a Faculdade de Saúde Santa Casa BH, Assistência Familiar, dentre outras", explica.





ESTRATÉTGIA De acordo com o CEO da 2DA, Daniel Guimarães, a equipe se dedicou intensamente para transmitir o que a Santa Casa BH realmente representa no cenário nacional da saúde. "O processo foi intenso, uma profunda imersão para compreender a essência cultural já estabelecida, construir uma base sólida de confiança e envolvimento com as equipes da Instituição. Tínhamos a missão de entender os diferentes públicos internos, como eles se relacionavam e como enxergavam a sua unidade e a Santa Casa BH como um todo. Precisávamos trilhar um novo caminho, e conquistar a confiança de todos em torno de uma causa. Estamos orgulhosos de apresentar o novo posicionamento e a nova marca desta grandiosa instituição", conta.

O resultado foi um projeto surpreendente, que agrega valor à atuação da guardiã da saúde no estado e reforça a sua relevância em Minas Gerais e no Brasil. O coração, símbolo universal, foi escolhido para representar a grande causa da Santa Casa BH, saúde de ponta para todos. A logomarca traz duas versões de taglines "Saúde de ponta para todos" e "Para todos desde 1899".

O estrategista de marcas da 2DA Estratégia, Marca, Negócios e Territórios, Luiz Antunes, explica que o coração formado pela letra "S" de Santa Casa BH, expressa cuidado, saúde e entrega. O "S" forma um coração que pulsa, com um traço apaixonado, original, demonstrando vibração e energia. "A cor vermelha reflete a paixão de todos que fazem parte, mas também a urgência da saúde, a prioridade da organização. O coração também é desdobrado nas cores roxa, para representar o eixo Ensino, Pesquisa e Inovação, e laranja, para o segmento Assistência Social", conta.