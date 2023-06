2ª edição do Universo Fashion acontece de 13 a 29 de junho, em BH

685

(foto: Ricardo Laf/PBH)





A segunda edição do Universo Fashion, evento que propõe discutir a moda para além dos tecidos, cores e matérias-primas que circulam pelas "fashions weeks", acontece de 13 a 29 de junho. Com curadoria do designer Rodrigo Cezário e do curador de arte, moda e cultura Aldo Clécius, a programação reúne especialistas do mercado em cinco talks e três workshops que propõem pensar a moda como um fenômeno sociocultural que traduz como as pessoas pensam, agem, vivem e se relacionam. A programação é gratuita e presencial, e irá ocupar o Museu da Moda de Belo Horizonte - MUMO e a UNA - Campus Liberdade. As inscrições são gratuitas e feitas no site www.sympla.com.br/universofashionbh

Essa 2ª edição se propõe a retratar a moda como expressão da arte e da cultura, e como esse mercado movimenta a economia criativa. A cadeia produtiva da moda é gigantesca: dos botões aos zíperes, das costureiras às fábricas têxteis, das pequenas confecções aos ateliês dos famosos, das vendedoras aos estilistas. São milhares de pessoas dinamizando a economia e criando empregos. A moda vai além das semanas dedicadas ao tema. Vestir-se é algo cultural, que passa de geração em geração e reflete valores como status, transgressão política, estilo de vida, expressão pessoal, contestação social, personalidade, sexualidade, sedução, manipulação, entre tantos outros.

O curador Aldo Clécius destaca que o setor da moda é o segundo maior empregador no Brasil, mas que, por outro lado, não é pensado de forma ampla. "O Brasil é um país promissor na indústria da moda, mas são poucas as iniciativas que tratam o assunto para além da roupa, do produto final apresentado pelos costureiros e figurinistas. A roupa é uma extensão da expressão humana. O Universo Fashion nasceu para preencher essa lacuna e discutir a moda com mais profundidade, enquanto manifestação sociocultural."

Rodrigo Cezário, também curador do evento, destaca que o Universo Fashion, em sua 2ª edição, consolida-se como um espaço para pensar a moda nas suas relações econômicas, mas também simbólicas, culturais e sociais na contemporaneidade. "Nesta nova edição, propomos o pensar a moda como um dos vetores socioculturais responsáveis pela transformação da sociedade. As inovações são importantes, mas também as tradições. A partir do pensamento decolonial proposto por Ailton Krenak que aponta "o futuro é ancestral", construímos os eixos temáticos que resgatam tradições e sinalizam as inovações necessárias para o desenvolvimento de uma moda mais sustentável. Ou seja, como construir uma moda mais ética e consciente, regenerativa, olhando para o passado? O que pode ser resgatado para se chegar a uma moda mais saudável?", aponta o curador.

Entre os profissionais convidados, Cezário destaca Mary Figueiredo Arantes, designer do Vale do Jequitinhonha, que trabalha há mais de 40 anos com moda, investindo no resgate das técnicas artesanais; Maria do Carmo Guimarães Pereira, a especialista em design e moda, fundadora da Escola de Bordado Maria Arte e Ofício, que reúne registros dos bordados mineiros, de gerações por gerações, e traz o conhecimento dos saberes tradições na moda mineira; Gabriela Marcondes, professora e pesquisadora, idealizadora e CEO da Ecomaterioteca, pesquisadora de novos materiais para moda, e Júnior Costa, designer polímata, pesquisador IPT - Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo sobre novos materiais, principalmente a partir da biodiversidade brasileira. Também participam Ana Cristiane, mestre em História com pesquisa na área de Moda, Identidade e Gênero pela UEFS - BA, Andreia Salvan Pagnan, graduada em Design de Moda, pós-graduação em Design de Joias, mestrado e doutorado em Design pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), e Silma Dornas performer, cantora, designer e figurinista. "Especialistas que vão trazer suas bagagens e vivências para falar sobre como podemos pensar moda como uma manifestação cultural", sublinha Rodrigo Cezário.

O projeto Universo Fashion é realizado por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com patrocínio da UNA.

SERVIÇO

2º UNIVERSO FASHION

13 a 29 de junho

Museu da Moda – MUMO: Rua da Bahia, 1149 – Centro – Belo Horizonte

UNA – Campus Liberdade: Rua da Bahia, 1764 – Funcionários – Belo Horizonte

Inscrições gratuitas pelo site www.sympla.com.br/universofashionbh

Das vagas dos talks e workshops, 50% são destinadas para ações afirmativas (mulheres, negros, indígenas, ciganos, LGBTQIA+ e/ou pessoas com deficiência).