Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas chega a BH nesta semana

Antes de informar todas as novidades que vão comemorar os 25 anos da Feira de Malhas e Tricô do Sul de Minas, quero dar meu testemunho pessoal desse projeto. Muito antes da existência da feira estive em Jacutinga, para avaliar os trabalhos que eram feitos na região. Trabalhava numa pequena instituição do governo que buscava atividades manuais do interior para patrocinar. Fiquei encantada com o que vi, peças produzidas por mulheres, seus maridos, filhos, todos que precisavam reforçar o orçamento doméstico. Além das peças produzidas na cidade, os promotores da minha visita convidaram os outros focos de produção de peças em tricô, que eram compostor por Monte Sião, Andradas e Ouro Fino. A curiosidade da época e a força do mercado paulistano é que grande parte do que era produzido em Minas era vendido em São Paulo. Batalhei para que trouxessem seu trabalho para a capital e os lindos tricôs foram transformados em uma feira que é um sucesso.





Fui a várias delas, comprei peças e mais peças, encantada não só com a qualidade do produto, seu preço e sua a atualidade com a moda internacional. A última peça que comprei lá, e que tenho até hoje,é um midi.casaco tecido com estampa de bicho. Tenho a peça até hoje e volta e meia uso. E fiz a maior propaganda da peça, tanto falei nela que no fim da feira o estoque tinha acabado.





Então, não me resta outra coisa a não ser comemorar que a Feira de Malhas e Tricô está comemorando 25 anos de realização quase ininterruptos, se descontarmos o período de isolamento social causado pela Covid 19. Sorte é que ela está de volta, com mais surpresas e opções oferecidas por 90 expositores. Será realizada de 4 a 13 de maio, no Minascentro – apropriadamente destinada a resolver todos os problemas para o Dia das Mães. Isso porque há ofertas de peças para todas as idades – e para todas as ocasiões. Como se isso não bastasse, a Feira tem um papel fundamental para a economia do Sul do Estado e também para a capital. Num levantamento realizado pela coordenação do evento, desde a primeira edição, foi registrado um público de três milhões e 53 mil pessoas.





A produtora de moda e coordenadora da promoção,, Dayhana Nicoleti, comemora a marca dos 25 anos ciente da importância do evento para o desenvolvimento, crescimento e engrandecimento das pequenas e médias confecções da região. Para ela, o retorno depois de dois anos de pandemia foi marcante. “Voltar a atender o varejo acompanhando todos os anseios do consumidor, fazer com que os expositores acreditassem na venda física, além de acolher os visitantes com segurança foi desafiador”, ressalta. Mesmo com todos os cuidados impostos pela pandemia, 60 mil visitantes estiveram presentes no evento no ano passado.

A Feira de Malhas de Tricô contribui para a divulgação e valorização do produto do Sul de Minas Gerais, gerando grande número de novos investimentos e empregos em decorrência das vendas e negociações realizadas durante o evento. A produção do vestuário de malhas de tricô é a principal atividade de cidades como Jacutinga, Monte Sião, Andradas e Ouro Fino. Grande parte dos fabricantes é composta por microempresários que trabalham em família e revendem grande parte da produção para lojistas, turistas e ‘sacoleiras’ de várias regiões do país.





Nos dez dias de feira, as tendências da moda outono/inverno 2023 serão apresentadas com opções para estilos e preços variados. De acordo com a organizadora, os expositores vão levar peças em modelos práticos e confortáveis, bem como opções mais sofisticadas. “O tricô é elegante, versátil e super quentinho, podendo ser usado na meia estação e no inverno mais rigoroso”, observa. Para completar o look, os visitantes vão encontrar ainda acessórios, sapatos e roupas íntimas.