Vida e equilíbrio

A Linnen, marca de resortwear fundada por Denise Cassou, mãe das co-fundadoras do Gallerist, lançou a primeira entrada da coleção de inverno 2023 e tem os quatro elementos da natureza como o ponto de partida para suas criações, que foram inspiradas na força do universo.

Explorando essa atmosfera mística, a coleção apresentou uma paleta de cores em tons vibrantes e neutros, como o laranja queimado, vinho, azul, verde e cru, e deu destaque para estampas que homenageiam Gaia, deusa da Terra.

Com uma proposta mais urbana, a marca aposta em um shape reto e comprimento midi, explorando uma alfaiataria despojada que remete a peças casuais, com detalhes de costuras trabalhadas, como o pesponto, que criaram bordados e desenhos, nos mesmos tons dos tecidos.

Vestidos de linho e seda, calças de botonê e camisas em tricoline são algumas das peças que contemplam o primeiro lançamento do inverno da Linnen, que, segundo a marca, terá vários ao longo da estação, apresentando novidades a cada cápsula. Aplicações do bordado em bouclé, mangas bufantes, franzidos e rendas dão ares de leveza e delicadeza aos looks.





O GRUPO Fundado em 2011 pelas irmãs Carolina, Fernanda, Mariana e Amanda Cassou, o Gallerist é uma multimarcas que busca novidades entre os novos e talentosos artistas do mercado.

Além do trabalho de curadoria, em 2017 o Gallerist lançou sua primeira marca própria e hoje conta com seis marcas autorais: Framed, marca mais fashionista que veio para complementar o mix de produtos da curadoria; Allmost Vintage, parceria com Luiza Ortiz, que possui forte inspiração retrô; Clemence, que foca no back to basics e no conforto, sendo ideal para composições com as demais marcas do grupo; Edamami, que traz peças clean, modernas e com cores neutras para o guarda-roupa de crianças de 0 a 11 anos; Linnen, marca de resortwear que transita entre o mood praiano e urbano, assinada por Denise Cassou, mãe da família; e a RSVP, marca mais recente da multimarcas que vem com a proposta de oferecer roupas de festas descomplicadas e acessíveis.