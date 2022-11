Criatividade com bom gosto

Perfetto Saboaria (foto: Divulgação)







E eis que um dos anos mais difíceis das nossas vidas chega ao fim, e nada melhor que um evento de arte para refrescar o olhar e acalentar a alma, carente de paz e beleza. E isso é uma coisa que a artista, empresária e designer Mary Arantes sabe fazer como ninguém. Há anos ela decidiu fazer em seu amplo espaço na Rua Ivaí, na Serra, onde abrigava a sua fábrica e showtroom da Mary Design um fim de semana especial. Convidou um grupo de artistas, designers e artesãos que ela admirava e acompanhava o trabalho para um coletivo durante um fim de semana. Convidou clientes e amigos e foi um estrondo. Essa iniciativa se transformou em ação anual e só foi crescendo desde então. Depois passou para duas vezes por ano e atualmente são vários, e alguns, temáticos.

Zsolt (foto: Divulgação)

Estamos falando da Quermesse da Mary. O de fim de ano é especial, e como no ano passado, vai presentear o público com edição dupla. O propósito da Quermesse é valorizar o manual, fortalecer e difundir técnicas artesanais, ser uma maneira diferente de consumir, oferecendo produtos direto de quem faz, de maneira justa e escala pequena, trabalhando com produtores nacionais. E é pensando neste pequeno produtor e nos clientes que gostam de coisas boas, diferentes, criativas, que o evento existe.

Joias de Ana Queiroz (foto: Divulgação)

A primeira rodada começa na sexta-feira, 25, e vai até o dia 27; a segunda, será nos dias 9,10 e 11 de dezembro (as marcas participantes serão divulgadas ao fim do primeiro evento).O funcionamento será na sexta e sábado, de 10h às 19h e no domingo, das 10 às 17h. Serão duas edições com curadoria e seleção mais que especiais, e claro, completamente diversa um da outra. Fazer duas edições significa dar oportunidade para que mais marcas possam mostrar seus produtos, gerando renda pra quem faz tudo com tanto primor.

Esculturas de Aluízio Casa (foto: XDivulgação)

A curadoria de cada evento cria um mix interessante de produtos e marcas que não concorram umas com as outras, e contemplem nichos e preços variados. Apresentando tanto novos expositores quando outros já com fãs de carteirinha, mostrando novas coleções.

Nesta edição de novembro, serão 39 expositores, incluindo a Quermesse do Quintal, com plantas e produtos gastronômicos. A ideia é passar o dia, para ver tudo com calma, ter tempo para absorver todas as belezas, escolher o que quer para uso próprio, para presentear no Natal, e também almoçar ou lanchar degustando as delícias gastronômicas do “Quintal”. A Quermesse da Mary pede tempo, a proposta é desacelerar e curtir um dia diferente em um ambiente alto astral cheio de arte, beleza, aromas e sabores.

Entre os participantes da primeira edição, na área de cosmética natural estará a Hélli, de Vila Velha; a Perfetto Saboaria, com sabonetes veganos com óleos essenciais, difusores, home sprays e velas aromáticas, para uma experiência em um dos momentos mais íntimos e relaxantes: o banho.

No trabalho em madeira tem os famosos pássaros e robôs feitos em sucatas de lata e eletrônicos de Marcelo Bittencourt. Ele lançará no evento uma linha de cogumelos. Juli Buli – leia-se Lapidu –, de São Paulo, estará com sua linha de bijus em madeiras nobres. E a irmã dela, Ana Queiróz, da Ourives Ana, estará com suas joias autorais em prata e a madeira. A Asas da Terra trabalha com madeira de reflorestamento. O projeto Ubuntu Nation, marca de produtos da Fraternidade Sem Fronteiras, mostra tábuas feitas em angico, ideais para servir queijos, carnes, frios e frutas. Tem também os sousplats feitos em capulana, tecido típico africano, além de porta vinhos em couro e tecido.

A cerâmica, que está em alta, terá como representantes a mestra Inês Antonini com seu trabalho entre o utilitário e o artístico; Ione Laurentys, que se destaca pelas cores que imprime na cerâmica nas suas saladeiras, placas em formato de tábuas para mesa, minivasos colecionáveis etc; e Theodora Moreira Lima com seu Colecionário com produtos em formato pequeno, na sua maioria objetos do cotidiano, porém com outra função.

No segmento moda tem a carioca Zsolt; a NotEqual, de Fábio Costa; a Alle, de Marina Lerbach, com bolsas e sandálias em couro; a novíssima OPO Ateliê, de Ana Sant’Anna, fará seu batismo no evento, com mini bolsas e carteiras feitas em contas de bijus com uma pegada moderna; Âme Mini, moda infantil de Helen Rezende.

Em joias tem a Anunciação, de Bruna Gasparini. E nas bijus a Mary Design vem renovada, com uma linha de novos produtos de montagem, feitas com exclusividade para o evento. Algumas são peças únicas e outras, produzidas em série.

Para a linha home a tapeçaria da Aveia; os belos produtos da Torchon, como panos de prato, toalhas, jogos americanos e a especial coleção de bolsas em formato de cestos de palha, bordados em collab com as Doninhas de Lavras Novas. Nana Valle traz suas produções e o artista e escultor Aluízio Casa traz do seu ateliê em Lagoa Santa suas esculturas em ferro e arame, bem como outros objetos decorativos. E mais: Estevão Gontijo; Arado; e o projeto solidário Costurando com o Coração, coordenado por Valéria Teixeira.

No Quintal da Quermesse: Verde Companhia, Dona Torta, Julieta Biscoito Artesanal, Onir Sweetgifts, Mirtilos Moreira de Elen Moreira, Picolépicole de Pablo Gomides e Diogo Salomão, Yes, Nós Temos Café, BendBeer, DuKanto pães, Baru Panetteria, Amassa, O Fubá, Zoraida Cozinha Milenar, Cogumelado.