Mês da Mulher ganha espaço da beleza no ItaúPower SPA

Espaço montado na Praça Central do mall oferece vários serviços às mulheres (foto: ItaúPower/Divulgação)



Um dia não é nada para retribuir tudo que as mulheres representam na sociedade. Por isso, no ItaúPower Shopping, o Mês das Mulheres está repleto de atrações, com destaque para o Power SPA, tradicional promoção realizada em parceria com a TV Alterosa. Sentimentos como amor próprio, autoestima, diversidade, equidade são conceitos que norteiam o Dia Internacional da Mulher, oficialmente festejado em 8 de março, e que foi a data da abertura do Power SPA na Praça Central do ItaúPower.

O propósito da promoção é fazer com que as mulheres tirem um tempinho para si mesma no Power SPA. O espaço oferece às clientes, a partir de R$50 em compras feitas no shopping, serviços como massagem, manicure ou design de sobrancelha. Todos os serviços de beleza e relaxamento são realizados na Praça Central do mall. A ação estará valendo até 19 de março, para todas as mulheres que passarem pelo mall, e que serão atendidas pela ordem de chegada. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 13h às 21h. Aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos das 14h às 20h. Para ser atendida, é preciso apresentar o comprovante da compra.





RETRIBUIÇÃO "O Power SPA é uma forma de proporcionarmos momentos de cuidado para mulheres, que, tradicionalmente, assumem papel de cuidadoras na nossa sociedade e acabam deixando o próprio bem-estar em segundo plano. Não é fácil conciliar responsabilidades de trabalho, família, filhos, casa e ainda manter rotinas de autocuidado. O Power SPA é um convite a esse momento", reforça Renata Costa, gerente de Marketing do ItaúPower Shopping.





PÃO E PAZ O Dia Internacional da Mulher é mundialmente comemorado porque em 8 de março de 1917 milhares de mulheres operárias se reuniram no protesto na Rússia, que ficou conhecido como "Pão e Paz". As mulheres reivindicavam melhores condições de trabalho e de vida, lutavam contra a fome e a Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Antes do movimento russo, em 1908 houve greve das mulheres que trabalhavam numa fábrica de confecção de camisas chamada Triangle Shirtwaist Company, localizada em Nova York. Essas trabalhadoras costuravam cerca de 14 horas diárias e recebiam entre 6 e 10 dólares por semana.





HOMENAGEM Em 28 fevereiro de 1909 aconteceu a primeira celebração das mulheres nos Estados Unidos. Esse evento surgiu inspirado na greve das operárias da fábrica de tecidos que ocorreu em 1908. Em 1910, realizou-se na Dinamarca a II Conferência Internacional de Mulheres Socialistas. Na ocasião, Clara Zetkin, do Partido Comunista Alemão, propôs a criação de um dia dedicado às mulheres. Existem versões diferentes sobre a origem do Dia Internacional da Mulher. Entretanto, tanto o protesto na Rússia como a greve nos Estados Unidos tinham um objetivo comum: chamar a atenção sobre as condições insalubre de trabalho que as mulheres eram submetidas. Assim, em homenagem à luta e às conquistas das mulheres, o Dia Internacional da Mulher foi definitivamente instituído pela ONU no ano de 1975.





DIGNIDADE E RESPEITO Sob a bandeira do "empoderamento feminino", ao longo do ano, o ItaúPower Shopping oferece espaços para reflexão de como as mulheres são tratadas pela sociedade. Conhecido como "shopping da família", o ItaúPower recebe em seu espaço de convívio afetivo e social vários eventos que valorizam as mulheres e destacam sua importância na família e na sociedade.

E por entender que todos os outros dias do ano a sociedade deve discutir, combater e falar sobre a violência de gênero, sobre o assédio e sobre os índices de feminicídio que aumentam a cada ano, a TV Alterosa, veículo da Grupo Diários Associados, renova anualmente sua parceria com o ItaúPower Shopping. Afinal, o Dia Internacional da Mulher serve para enaltecer a luta das mulheres por direitos e dignidade. Mas, principalmente, para repensar atitudes e lembrar a todos que todo dia é dia da mulher.