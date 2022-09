Concurso Power Show Kids encerra hoje suas inscrições

(foto: Reprodução)



"Quem canta seus males espanta". Por isso, não perga tempo se seu filho adora cantar. É que se encerram neste domingo as inscrições para a 7ª edição do Power Show Kids, evento realizado em parceria do ItaúPower Shopping com a TV Alterosa. O concurso mirim é a oportunidade perfeita para o futuro cantor mostrar talento e começar a transformar em realidade o sonho de ser um astro pop da música macional. O Power Show Kids já revelou vozes que ganharam o Brasil, como os pequenos Pedro Miranda e Guilherme Mendes. Eles participaram da competição em 2015 e 2017 e fizeram sucesso também no The Voice Kids 2019. Hoje brilham nos principais palcos do país.





DOCUMENTOS Para se inscrever, basta que os pais ou responsáveis compareçam ao stand localizado no 1° piso do shopping, das 14h às 20h de hoje. É necessário levar documentos como Carteira de Identidade (RG) e CPF (os originais e uma cópia) do pequeno e dos responsáveis. Caso não seja possível, a Certidão de Nascimento é válida para a criança. Somente os responsáveis legais pela criança podem inscrevê-la.





ATRAÇÃO NA TV Todo o concurso será transmitido pelo programa Power Show Kids, que irá ao ar na TV Alterosa. Na primeira fase, os candidatos, com idades entre 6 e 12 anos, participam de uma audição no Espaço Cultural do ItaúPower Shopping, no 3º piso, no dia 1º de outubro. Os seis finalistas serão divididos em dois times. Uma equipe será comandado pela dupla sertaneja Don & Juan e o outro time pelo cantor Podé, vocalista da banda Tianastácia. Os selecionados também terão a oportunidade de treinar em um estúdio profissional, realizar pocket's show e de outros eventos realacionados ao concurso. Enfim, uma experiência completa para os cantores mrins no mundo da música.

Evento: Power Show Kids

Data de inscrições: 20 a 25 de setembro, de 14 às 20h de hoje

Local: Stand, 3° piso do

ItaúPower Shopping

Classificação: 6 a 12 anos

Somente os responsáveis legais pela criança podem inscrevê-la.