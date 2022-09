Diretoria executiva do SERTMG almoça com presidente da Anatel

Diretoria do SERTMG com o presidente da Anatel (foto: DIVULGAÇÃO)



No último dia 12 de setembro, o presidente da Anatel, Carlos Baigorri, e sua chefe de Gabinete, Suzana Rodrigues almoçaram com a diretoria do SERTMG e da Amirt, na sede do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão. Durante o almoço, foram tratados assuntos de interesse da radiodifusão mineira.

O presidente do sindicato, Francisco Bessa, agradeceu a Carlos Baigorri pelo encontro. Bessa ressaltou o fato histórico, "pois foi a primeira vez que, em 39 anos, o SERTMG recebeu um presidente da Anatel".

Ainda durante o almoço, o presidente da Amirt, Luciano Pimenta, formalizou a Baigorri convite para as comemorações dos 100 anos do Rádio, que acontecerá no Palácio das Artes, no dia 27 de setembro, às 19h30.