Gerdau reforça futebol feminino do Cruzeiro

A parceria é o primeiro grande movimento do Cruzeiro após a chegada definitiva de Ronaldo (foto: Gerdau/Divulgação)



A produtora de aço Gerdau e o Cruzeiro anunciam parceria inédita para o desenvolvimento do time de futebol feminino. A produtora de aço será patrocinadora máster do futebol feminino celeste, reforçando seu compromisso com a valorização do esporte mineiro e as iniciativas de diversidade e inclusão.

Para Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro, a nova parceria é motivo de comemoração. "Para nós é um orgulho ter uma marca como a Gerdau parceira nesse processo de construção estrutural e de legado para o Futebol Feminino. Queremos conosco marcas que realmente entendam o futebol de forma ética e profissional, assim como entendemos internamente".





INCLUSÃO Wendel Gomes, diretor executivo da Gerdau, celebra a união das duas organizações centenárias. "Estamos muito felizes com essa parceria com o Cruzeiro, que se soma a um amplo movimento da Gerdau de apoio e incentivo ao esporte e cultura de Minas Gerais. E valorizar o futebol feminino está diretamente conectado aos nossos princípios de diversidade e inclusão. Hoje somos mais de 11 mil colaboradores no Estado, que abriga a maior parte das nossas operações no mundo. Por isso dizemos que somos uma empresa brasileira de nascimento e mineira de coração".

PILAR ESTRATÉGICO A parceria se dá diante da nova proposta de gestão do futebol feminino pelo clube mineiro. No Cruzeiro SAF, a modalidade é tratada como um pilar estratégico, na busca pela construção de um legado para o futebol das mulheres dentro e fora das quatro linhas. O time disputa a Primeira Divisão do Campeonato Feminino Brasileiro.





FUTURO Para Kin Saito, nova Diretora de Futebol Feminino do Cruzeiro, a parceria é uma vitória para quem, como é o caso da Gerdau, acredita em uma construção de legado autêntico para o futebol feminino no Brasil. "A parceria com a Gerdau é muito simbólica para o futebol feminino do Cruzeiro. Compartilhamos propósitos e tenho certeza de que, juntos, vamos construir um novo futuro dentro do futebol feminino".

Vale lembrar que, dentro do cenário Cruzeiro SAF, o futebol feminino está 100% integrado à estrutura clube, passando a treinar regularmente na TOCA I, assim como periodicamente na TOCA II, onde está o profissional e Sub 20 masculino. Nessa transição de gestão, as condições de trabalho oferecidas estão acima da média nacional, tendo as atletas contratos profissionais.