Sustentável e alternativo

Conforto, minimalismo, sustentabilidade são os princípios básicos da marca masculina Urbô. Desde que foi fundada, a proposta de trazer uma harmonia entre a moda e as aspirações do homem moderno pautam as ações da empresa. Para o inverno 2022, mais um destaque dentro do universo de sustentabilidade: evidenciar o trabalho manual, o processo criativo e a arte regional.

Intitulada de Manifesto, a coleção é uma ode ao trabalho de artistas plásticos e fotógrafos que não estão sob os holofotes do grande mercado. Fotos, desenhos e pinturas dos artistas mineiros Joanna Guerra, Denise Mello, Diego Medeiros e Isabella Matosinhos foram transformados em estampas exclusivas que dão vida e significado às camisetas.

“A coleção quer incentivar e reconhecer aqueles que vivem do próprio talento. A arte é uma característica inerente ao ser humano e, no Brasil, necessita de maior valorização. Por isso mergulhamos neste manifesto”, destaca o sócio-fundador e diretor de estilo da Urbô, Matheus Menezes.

A cartela de cores passeia entre tons mais sóbrios como o azul prússia lavado, off white, branco e preto, até os que carregam mais personalidade, como verde militar, ocre e vermelho borgonha. A modelagem traz a essência minimalista da marca, por isso as peças em alfaiataria marcam presença. A coleção também traz pitadas de modernidade nas calças mais justas e nas camisas sociais com um corte mais cool. Caimento confortável, aviamentos personalizados e golas polo, careca e rolê dão o toque diferente. O jeans, um dos pilares da marca, surge em peças com estilo e diversificação de modelagens que passam por skinny, straight, slim fit e jogger. Os tecidos são compostos por ricas tramas que destacam qualidade e toque suave. Destaque para algodão pima 100%, piquê, brim moletom, couro e nylon.

Com mais de 300 peças, a Manifesto é composta por camisetas, calças jogger, bermudas, jaquetas, jaquetas bomber, suéteres, camisa e acessórios. Para acompanhar a rotina do homem urbano, a marca investe em modelos que vão do escritório, com proposta social, à montanha, com jaquetas termo e corta-vento, que dispersam umidade, calor e têm proteção UV, e shorts em elástico e tactel.

SUSTENTABILIDADE Os impactos ambientais provocados pela indústria da moda são uma preocupação constante para a Urbô. Por isso, a marca investe em tecidos produzidos a partir de recursos naturais, como borra de café, fibra de bananeira e cânhamo.

“Reduzir o impacto ambiental sempre esteve no centro de nossa atenção. Para que isso se tornasse realidade, fomos atrás de parceiros que, de fato, pudessem nos ofertar matérias-primas de qualidade e consciência ambiental”, destaca Matheus Menezes.

O café, bebida mundialmente aclamada, produz, em média, um milhão de toneladas de borra por ano. Isso equivale a 32 mil carretas cheias de um resíduo que pode ser reaproveitado de diversas formas. Na Urbô, ele se tornou a base da malha coffee. “Essa malha é feita a partir da borra de café recolhida das grandes redes de cafeteria. Esse resíduo passa por um processo de secagem, depois é transformado em um concentrado que, com a adição de polímeros, cria fios pelo processo de extrusão. O resultado é um tecido mais resistente, bactericida, antiodor, com proteção UV e secagem rápida. Além disso, colabora para o direcionamento correto dos resíduos gerados pela indústria”, revela Menezes.

A banana é uma das frutas mais consumidas no mundo. O pseudocaule da bananeira produz uma fibra resistente que dá vida a um tecido ecológico e biodegradável. Desde o século 13, especialmente nas Filipinas e na Índia, há registro da utilização dessa fibra em teares. Atualmente, Japão, Índia e Filipinas lideram a utilização da fibra na indústria têxtil. No Brasil, a Urbô investe em camisetas feitas a partir dessa matéria-prima. “O tecido dessa fibra é resistente e durável, além de seu processo de produção ser mais sustentável, pois, ao contrário do plantio do algodão, por exemplo, a bananeira requer menos água e agrotóxicos. Ao transformá-la em tecido, reduzimos a quantidade de resíduos agrícolas. Combinamos o material com viscose e o resultado é um tecido de toque macio e trama leve”, detalha Matheus.

Outro tecido usado pela Urbô é o de cânhamo. Para a produção desse tecido, as fibras passam por um processo de maceração (separação das fibras das cascas) e são processadas para dissolver a goma ou a pectina. A fibra é então separada e novamente transformada. Após o tratamento, as fibras são tecidas em fios finos e longos. O resultado é uma malha resistente aos raios UV, termodinâmica, forte e durável. Para ajudar a reduzir a quantidade de lixo no planeta, a marca criou a camiseta ‘less trash’, feita a partir de garrafa PET. A cada camiseta produzida, três garrafas deixam de poluir o ambiente.